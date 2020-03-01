مسؤول ألماني: تهديدات أردوغان هي صراخ طلب النجدة من أوروبا بعد فشله مع روسيا

وقال النائب المرشح لزعامة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، إن طلب النجدة جاء تحت قناع شكل من أشكال التهديد لأوروبا.

وأضاف أمس لصحيفة "فرانكفورتر الماينين ​​سونتاغزيتونغ (FAS)": نحن بحاجة لفهم ذلك بهذه الطريقة، وليس على أنه استفزاز".

وأشار إلى أن أردوغان فشل في محاولات التعاون مع روسيا في سوريا، وهو لذلك يعطي إشارة للغرب بهذه الطريقة، منوهاً أن على أوروبا الآن "توفير أموال إضافية ومساعدة إضافية لرعاية اللاجئين مؤقتاً".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاجم أوروبا يوم أمس، بسبب عدم امتناعها عن تقديم الدعم في سوريا، وهددها بفتح الحدود أمام اللاجئين.

وقال أردوغان في وقت سابق: إن بلاده فتحت حدودها مع الاتحاد الأوروبي للاجئين السوريين. وكشف وزير الداخلية التركي سليمان سويلو يوم السبت، أن أكثر من 47000 مهاجر غادروا تركيا عبر حدودها مع دول الاتحاد الأوروبي.

(ي ح)