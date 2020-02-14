مزارعو منبج يزرعون شتل الخضروات الصيفية

وفي مطلع شهر شباط/فبراير من كل عام، يبدأ مزارعو حقول الخضار الصيفية بزراعة شتل الخضار التي تنمو مدة تزيد عن الشهرين قبل أن يتم نقلها إلى الأراضي الدائمة التي خصصت لها.

وفي منبج، التي تتوفر فيها تربة مناسبة، بدأ المزارعون بزراعة الشتل منذ أوائل شباط الجاري.

وخلال جولة لمراسلة وكالة أنباء هاوار في الحقول الشرقية لمدينة منبج، كان المزارع شحادة السعدو من أهالي مدينة منبج يشرف على العمل في حقل جُهّز لزارعة الشتل.

يقول شحادة السعدو: "بدأنا بزراعة شتل الخضروات الصيفية من البندورة, الفليفلة, الباذنجان, الكوسا والخيار منذ عشرة أيام، والاعتناء بها حالياً جارٍ على قدم وساق دون توقف".

وقال: "إن التكلفة عالية جداً بسبب انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، ما أتعب كاهل المزارع، ورغم عناء العمل إلا أن ارتفاع أسعار المواد الأساسية اللازمة للزراعة شكّل عائقاً أمام المزارع، كالمبيدات الحشرية وغيرها من اللوازم الزراعية".

ومن جانبه قال الإداري في لجنة الزراعة في مدينة منبج وريفها محمد حمود: " هناك دراسة جارية من قبل اللجنة لدعم المزارعين بمادة المازوت".

وأضاف حمود بأنهم سيدعمون المزارعين بـ50 لتراً من مادة المازوت للدونم الواحد، دعماً لمشاريع البيوت البلاستيكية التي من شأنها رفع مستوى الاقتصاد في المنطقة.

(س ع/سـ)

ANHA