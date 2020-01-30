مركز بيسان لأطفال التوحد ينهي التدريبات للدفعة الثالثة من الأطفال

بعد انتهاء تدريب الدفعة الثالثة من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف مساعدتهم على الاندماج في المجتمع، خرّج اليوم مركز بيسان لأطفال التوحد واضطرابات النطق والاستشارات النفسية في مدينة قامشلو، 16 طفلاً/ة.

وبهذه المناسبة أقيمت احتفالية حضرها العشرات من أهالي الأطفال من مقاطعة الحسكة ومدينة قامشلو وناحية عامودا، وذلك في مطعم البرج بمنطقة السياحي في مدنية قامشلو.

وبدأت الاحتفالية بإلقاء كلمة من قبل الأخصائية في مركز بيسان، ميسم الحصرية، شكرت في بداية حديثها المدربات والإشراف التربوي في مركز بيسان، فيما أشارت إلى أن التوحد ليس إعاقة أو اضطراباً سواءً كان توحد النطق أو التخاطب.

منوهةً أن تعلم الأطفال ليس أمراً صعباً، وعلاجه ليس مستحيلاً، ولا إعاقة أمام الإرادة.

ميسم تمنت في نهاية حديثها، المزيد من النجاحات والتطور للمركز والعاملين والعاملات وزيادة قدراتهم على دعم وخدمة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن ثم قدّم الفنان عماد خلف مقطوعات غنائية ترفيهية، وتلاها توزيع الهدايا من قبل مركز بيسان على الأطفال، وتوزيع الدروع التذكارية على مدربات الأطفال وأمهاتهم.

وانتهت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة من قبل الأطفال وذويهم.

(ب س/س ع/ل)

ANHA