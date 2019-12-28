مرتزقةُ الاحتلالِ يختطفون 9 مدنيّين من ريف عفرين

يواصلُ مرتزقةُ جيش الاحتلال التّركيّ انتهاكاتهم بحقّ أهالي عفرين، بهدف تهجير ما تبقّى من الأهالي.

وبحسب المعلومات الواردة من داخل مقاطعة عفرين المُحتلّة، أقدم مرتزقة ما يُسمّى بـ "لواء الوقّاص" التّابع للاحتلال التّركيّ على اختطاف 9 مدنيّين من أهالي قرية أنقّلي في ناحية شيه التّابعة لعفرين.

والفتيان المختطفين هم كلّ من:

نظمي خليل أحمد 18 عاماً، إبراهيم شكري علوش 17 عاماً، حسن شكري علّوش 19 عاماً، رياض علي 17 عاماً، عارف محمّد شكري 23 عاماً، آزاد حسن 23 عاماً، عزّت محمّد عمر 17 عاماً، مروان أنور حسن 17 عاماً وعارف كمال عبيدو 36 عاماً

وسبق لجيشِ الاحتلال التّركيّ ومرتزقته أن اختطفوا العشرات من أهالي عفرين بهدف ابتزاز ذويهم، وطلب مبالغ ماليّة مقابل إطلاق سراحهم، بحسب منظّمات حقوقيّة