مرتزقة تركيا يقصفون قرى شمال غربي منبج_تم التحديث

شن مرتزقة ما تسمّى "درع الفرات" التّابع للاحتلال التّركيّ هجمات بالأسلحة الثقيلة ومحاولات تسلل على عدّة قرى بريف منبج الغربيّ، ما أدّى لإلحاق أضرار مادّيّة للمنازل، وإصابة 5 من عناصر قوات النظام السوري.
خبر 2020-02-16T17:32:00 مركز الأخبار

وأصدر المركز الإعلاميّ لمجلس مبنج العسكريّ بياناً بهذا الخصوص قال فيه: "أقدمت مرتزقة درع الفرات المُتمركزة في قرية الياشلي شمال غرب منبج باستهداف عدة قرى شمال غرب منبج بالأسلحة الثّقيلة، وطال قصفها كل من قرى "الدندنية و أم عدسة، الفارات، أم جلود، عسلية والصيادة" المكتظّة بالسّكّان، والواقعة شمال غربي منبج، حيثُ نجم عن ذلك القصف أضرار مادّيّة بمنازل الأهالي، وتسبّب بحركة نزوح من بعض القرى المُستهدفة صوب المدينة".

وأشار المركز أن المرتزقة حاولوا تحت غطاء القصف التسلل إلى القرى المذكورة والتي يتمركز فيها قوات النظام السوري، ما أدى لاندلاع اشتباكات بين المرتزقة وقوات النظام أدت لإصابة خمس من عناصر قوات النظام بجروح ومقتل مرتزقين وإصابة 5 آخرين.

 (ل)

ANHA


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