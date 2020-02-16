مرتزقة تركيا يقصفون قرى شمال غربي منبج_تم التحديث

وأصدر المركز الإعلاميّ لمجلس مبنج العسكريّ بياناً بهذا الخصوص قال فيه: "أقدمت مرتزقة درع الفرات المُتمركزة في قرية الياشلي شمال غرب منبج باستهداف عدة قرى شمال غرب منبج بالأسلحة الثّقيلة، وطال قصفها كل من قرى "الدندنية و أم عدسة، الفارات، أم جلود، عسلية والصيادة" المكتظّة بالسّكّان، والواقعة شمال غربي منبج، حيثُ نجم عن ذلك القصف أضرار مادّيّة بمنازل الأهالي، وتسبّب بحركة نزوح من بعض القرى المُستهدفة صوب المدينة".

وأشار المركز أن المرتزقة حاولوا تحت غطاء القصف التسلل إلى القرى المذكورة والتي يتمركز فيها قوات النظام السوري، ما أدى لاندلاع اشتباكات بين المرتزقة وقوات النظام أدت لإصابة خمس من عناصر قوات النظام بجروح ومقتل مرتزقين وإصابة 5 آخرين.

(ل)

ANHA