مرتزقة الاحتلال يختطفون 5 مدنيين من أهالي قرية أم الكيف في ريف تل تمر

وأفاد مراسلو وكالة أنباء هاوار أن مرتزقة الاحتلال التركي أقدموا اليوم على اختطاف 5 مدنيين بينهم امرأتين من أهالي قرية أم الكيف شمال ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة.

وفي التفاصيل أن 5 مدنيين هم ثلاثة شبان وامرأتين من أهالي قرية أم الكيف، من أبناء عشيرة الشرابية تعرضوا للخطف من قبل مرتزقة الاحتلال التركي، في تمام الساعة 13.00 من بعد ظهر اليوم، أثناء رعي أغنامهم بالقرب من قرية الريحانية، عرف منهم امرأتين تدعيان فاطمة محمد المطيرم الكنيهر 32 عاماً ويازي خضر محمد 45 عاماً، إضافة إلى نهب 150 رأساً من الأغنام.

وبعد ساعة من الاحتجاز تم إطلاق سراح الشباب الثلاثة بينما لا يزال مصير الامرأتين مجهولاً حتى اللحظة.

ANHA