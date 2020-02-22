مرتزقة الاحتلال يختطفون 5 مدنيين من أهالي قرية أم الكيف في ريف تل تمر

وأفاد مراسلو وكالة أنباء هاوار أن مرتزقة الاحتلال التركي أقدموا اليوم على اختطاف 5 مدنيين بينهم امرأتان من أهالي قرية أم الكيف شمال ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة.

وفي التفاصيل أن 5 مدنيين هم ثلاثة شبان وامرأتان من أهالي قرية أم الكيف، من أبناء عشيرة الشرابية تعرضوا للخطف من قبل مرتزقة الاحتلال التركي، أثناء رعي أغنامهم بالقرب من القرية، عرف منهم امرأتان تدعيان فاطمة مطير ويازي شلو، إضافة إلى نهب 150 رأساً من الأغنام.

وبعد ساعة من الاحتجاز تم إطلاق سراح الشباب الثلاثة بينما لا يزال مصير الامرأتين مجهولاً حتى اللحظة.