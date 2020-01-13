مرتزقة الاحتلال التركي يقصفون حي الأشرفية بحلب

أفاد مراسلنا من المنطقة، أن مرتزقة جيش الاحتلال التركي المتمركزين في بلدة كفر حمرة غربي حلب، قصفوا بالقذائف الهاون حي الأشرفية بمدينة حلب، صباح اليوم، تسببت بأضرار المادية لحقت بالمنازل الأهالي.

وعليه توجهت دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي بعد ورود أنباء عن سقوط قذيفة الهاون لانتشال بقايا القذيفة حفاظا على سلامة المدنيين.

أحد شهود العيان، المواطن جميل محمد الذي كان حاضراً أثناء سقوط القذيفة قال "كنتُ جالساً أمام الباب منزلي عندما سمعت صوتاً قوياً ودخاناً صاعداً من بيت جارنا فهرعت إلى الداخل وأصابتني بعض الحجارة المتناثرة نتيجة القذيفة".

وتابع بالقول: لقد هجرونا من منطقتنا وقريتنا بعفرين ولحقوا بنا إلى هنا لقصفنا وإبادتنا.

وبحسب الإداري في قوى الامن الداخلي شكري مامو فإن مصدر القذيفة هو محيط بلدة كفر حمرة أي مواقع تمركز مرتزقة جيش الاحتلال التركي ونوعها هاون، وأكد أن قواتهم قاموا بانتشال البقايا القابلة للانفجار منعاً لحدوث كوارث.

الجدير ذكره أن مرتزقة الاحتلال التركي قصفوا، يوم أمس، أحياء مدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام، فقد على إثرها ثلاث مدنيين لحياتهم وأصيب أخرين.

(س و)

ANHA