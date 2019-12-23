مرتزقة الاحتلال التركي يخطفون 4 مواطنين من عفرين

ونقل مصدر من قرية آشكان غربي لمراسل وكالتنا بأن مرتزقة لواء السمرقند التابع لجيش الاحتلال التركي خطفوا، يوم أمس، شابين اثنين من قرية آشكان غربي التابعة لناحية جنديرس بإقليم عفرين، وهما كل من محمد كمال عمر وعبدو كمال عمر.

وأفادت مصادر أخرى من ناحية شيه بأن مرتزقة لواء وقاص التابعة لجيش الاحتلال التركي خطفوا قبل يومين شابين من قرية انقله التابعة لناحية شيه وحصل المصدر على أسماء المخطوفين وهم كل من رشيد جركو ومحمد جركو.

وبحسب المصادر فإن الشبان الأربعة تم اقتيادهم إلى جهات غير معروفة، ولايزال مصير المخطوفين مجهولاً حتى الآن.

هذا ولا تزال الانتهاكات التركية بحق الكرد وكل من يرفض الاحتلال مستمراً وذلك في إطار تنفيذ مخططاته بالتغيير الديمغرافي، بعد إفراغ المنطقة من سكانها تحت وطأة التهديد والترهيب والخطف والقتل.

(آر)

ANHA