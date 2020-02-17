مراسم غيابية في حلب للمقاتل شورش أمانوس

المراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت، بعدها قدّم عضو مجلس عوائل الشهداء عمر جيجاك التعازي لذوي الشهيد، وتمنى الصبر والسلوان لهم، وقال "بفضل تضحيات الشهداء الذين يسيرون على نهج القائد ننعم الآن بالحرية".

من جانبها ابنة عم الشهيد "شورش" أفين حج حمو قالت: " نفتخر بتقديمنا الشهيد الثاني في العائلة خلال ثورة روج آفا، فالشهيد شورش هو وحيد العائلة كان صاحب الإرادة الحرة، وسار على نهج الشهداء بانضمامه إلى قوات الدفاع الشعبي حتى ارتقى لمرتبة الشهادة"

وبعد الانتهاء من الكلمات، قدّمت والدة الشهيد "آلان" رمزية صالح وعضو في مجلس عوائل الشهداء نضال حج حسن فقرة شعرية، وتلا ذلك قراءة وثيقة الشهادة من قبل المعلمة ذكية مصطفى وسلمت لذويه.

وشارك في المراسم الغيابية للشهيد محمود حج حمو الاسم الحركي "شورش امانوس" المئات من أهالي حيّي الشيخ مقصود والأشرفية وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في الحي، وذلك في ساحة الشهداء بالقسم الغربي من الحي.

وتعهّد الجميع "بالسير على خطا الشهداء حتى تحرير كافة الأراضي المحتلة".

(ح م- س ر/م)

ANHA