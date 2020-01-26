مديرية المحروقات في الطبقة تستمر بتوزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة

بدأت مديرية المحروقات في الطبقة بصرف مستحقات الأهالي من مازوت التدفئة منذ حوال الشهر والنصف ولا تزال مستمرة حتى الآن في دفعتها الأولى.

وتبلغ مستحقات كل عائلة 200 لتر بسعر 75 ل.س للتر الواحد أ ما يعادل 15 ألف ليرة سورية للبرميل الواحد، ويتم التوزيع حسب الجداول الرسمية المسجلة لدى مجلس الطبقة المدني، والمرفوعة من قبل مجالس الأحياء ودور الشعب.

وعن سبب التأخير في توزيع المازوت أوضح الرئيس المشترك لمديرية المحروقات في الطبقة أحمد العمر: " التأخير جاء نتيجة التأخر في رفع الجداول من قبل المجلس المدني حتى استكمالها، وإعداد جداول مُلحقة لمن تأخر من التسجيل في الجداول الأساسية، بالإضافة لإرفاق العائلات النازحة والتي ازدادت أعدادها في المدينة والريف".

وأشار العمر إلى أن "عملية التوزيع لاتزال مستمرة ولا توجد إحصائية رسمية ثابتة لإجمالي الكميات التي سيتم توزيعها بسبب الاستمرار في التسجيل على المازوت حتى اللحظة وبشكل شبه يومي".

وعن توزيع الدفعة الثانية والتي ستكون بنفس المخصصات ستبدأ بمجرد الانتهاء من توزيع الدفعة الأولى .

(غ م- ع أ/م)

ANHA