مدرعات الاحتلال التركي تطلق الرصاص وقنابل الغاز على محتجين غربي كوباني

أفاد مراسلو وكالة أنباء هاوار كانوا يتابعون مجريات تسيير دورية روسية تركية مشتركة على الحدود غربي مدينة كوباني أن الجنود الأتراك أطلقوا الرصاص الحي، ووابلاً من القنابل المسيلة للدموع على المدنيين في قرية خورخوري غربي مدينة كوباني الذين خرجوا للاحتجاج على دخول المدرعات التركية إلى الأراضي السورية تحت غطاء الدوريات المشتركة.

وقال مراسلونا بأن لا إصابات بين المدنيين جراء إطلاق الرصاص.

وكانت الدورية قد انطلقت من قرية آشمة غربي كوباني صباح اليوم، لتجوب قرى "آشمة، جارقلي، جبنة، مشكو، بيندر، خورخوري تحتاني، قولة، سوسان وصولاً إلى حاجز قوى الأمن الداخلي غرب مركز الإذاعة، ثم تعود الدورية عبر قرى سفتك، بوبان، خورخوري، ديكمداش، قران، جارقلي ثم قرية آشمة التي تنتهي عندها الدورية.

(د أ- ز س/ج)

ANHA