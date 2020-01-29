مدرسة الشهيد راغب هارون في منبج تكرّم طلابها المتفوقين

وحضر الاحتفالية أعضاء المؤسسات المدينة والعسكرية بالإضافة إلى أولياء أمور الطلبة, وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت استذكارا للشهداء, ثم ألقى مدير المدرسة الواقعة في حي الحزاونة عماد اليوسف كلمة رحب فيها بالحضور ، وتحدث عن أهمية العلم في بناء المجتمعات.

وأضاف "اليوم نقف هنا في هذا الصرح التعليمي الشامخ الذي ينهل منه فلذات أكبادنا العلم والمعرفة, ونحن نكرّم طلابنا المتفوقين تقديراً لجهودهم المبذولة في نهل العلم والوصول إلى مستوى التفوق، وتحقيق النجاح وبلوغ المراتب العليا".

تلتها كلمة الإدارة العامة للمدارس في منبج ألقاها المتابع التربوي نوري الحسن بارك فيها التفوق على الطلبة.

وأكد نوري الحسن بأن نجاح وتفوق الطلبة لم يأتِ عبثاً، بل جاء نتيجة متابعة المعلمين والمعلمات لهم بالإضافة إلى بذل الطلبة الجهد في تحصيل النجاح والتفوق .

وتخللت الاحتفالية عروض مسرحية وغنائية قدمتها فرق أطفال تابعة لمدرسة الشهيد راغب هارون, المسرحية قدمت بعنوان "الشهيد حي لا يموت"، بالإضافة إلى عروض غنائية تتحدث عن عطاء المدرسة.

واختُتمت الاحتفالية بتكريم لجنة التربية والتعليم 14 طالب/ة من مرحلة الحلقة الأولى بالإضافة إلى تكريم معلمي ومعلمات المدرسة.

(س ع/ج)

ANHA