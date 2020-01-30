مخيم تل سمن عاجز عن استقبال المزيد من المهجرين

افتتح مجلس مقاطعة كري سبي بالتعاون والتنسيق مع مجلس الرقة المدني مخيم مُهجّري كري سبي في الـ 22 من تشرين الثاني من العام الماضي لإيواء المُهجّرين من مقاطعة كري سبي/ تل أبيض وريفها، وذلك في قرية تل سمن بالريف الشمالي لمدينة الرقة.

المخيم الآن يأوي 1301 مُهجّر متوزعين على 249 عائلة، ضمن 141 خيمة قدمتها منظمة الهلال الأحمر الكردي، ولكن توافد العائلات المُهجّرة إلى المخيم لا تزال مستمرة، ولهذا لم يعد باستطاعة إدارة المخيم استقبال المزيد من المُهجّرين.

الرئيسة المشتركة لمخيم مُهجّري كري سبي فادية شريف أوضحت لوكالتنا بأن كمية الخيم التي قدمتها منظمة الهلال الأحمر الكردي لهم على شكل دفعتين قد نفدت، وتابعت بالقول: "الآن ليس باستطاعتنا استقبال المزيد المهجرين في المخيم، الآن معظم الخيم تأوي أكثر من عائلة".

ولفتت فادية إلى أنه كان من المقرر بناء 1000 خيمة عند بداية افتتاح المخيم إلا أن هذه الخطة لم ينفذ منها سوى 25 بالمئة، على الرغم من الأعداد الكبيرة التي تتوافد إليهم بشكل يومي والتي تصل ما بين 10 إلى 15 عائلة.

وختمت فادية حديثها بمناشدة كافة المنظمات الدولية بتقديم المساعدات والخيم لإيواء المُهجّرين الذين أجبرتهم ظروف الحرب والاحتلال على ترك منازلهم.

والجدير بالذكر أن أهالي المناطق التي احتلها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته عقب هجماته التي بدأت في الـ 9 من تشرين الأول من العام الماضي، يتركون ديارهم مرغمين، بسبب ممارسات وانتهاكات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من جهة، وتهجير بعض العائلات بشكل قسري لتوطين أسر المرتزقة فيها.

(ج)

ANHA