مخطط مركز وكالة انباء هاوار 10-2-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

ـ يعقد مجلس ناحية تل حميس في إقليم الجزية اجتماعاً جماهيرياً حول أخر التطورات الحاصلة في المنطقة، وذلك في مركز الثقافة والفن في الناحية، الـ 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-يستمر جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في ممارسة الانتهاكات بحق أهالي ناحية شيراوا ومُهجّري عفرين القاطنين هناك, ويستمر القصف بشكل يومي، حيث سقط خلال أسبوع 64 قذيفة مدفعية وهاون على الناحية وقراها. (مرفق بالصور والفيديو).

-بعد تعرضهم لمحاولة إبادة أخرى على يد الدولة التركية في عفرين, أبناء المجتمع الإيزيدي يؤكدون على مواجهة كل محاولات الإبادة وإنها لن تزيدهم إلا إصراراً وتمسكاً بعقيدتهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-في ظل سياسات الاحتلال التركي وتوسعه داخل الأراضي السورية، ورغم المعاناة التي يعيشها المُهجّرون إلا أنهم يؤكدون على المقاومة بشتى الوسائل والإمكانات، ويأملون بالعودة إلى أرضهم وديارهم. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-قال ناصر ياغز: "إن السبيل الوحيد لدحر وإفشال المؤامرة الدولية هو تحقيق الوحدة الوطنية وتصعيد النضال المنظم"، وأضاف: "لإفشال المؤامرة الدولية، لا بد من وحدة الشعب الكردي وتصعيد النضال".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-قال كل من محمد شيخموس وكوليخان طاهر إن وحدة الشعب الكردي ستنهي الاحتلال، وأشارا إلى أن "الوحدة ستحل الصراعات في سوريا والشرق الأوسط، وستكون أساساً لنظام الأمة الديمقراطية والاعتراف به. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-يفتتح مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة مركزاً له، وداراً للمرأة في مخيم واشوكاني، الساعة 12:00، مرفق (بالصور والفيديو).

-حذّرت إداريات في مخيم مُهجّري كري سبي من استمرار انتهاكات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بحق النساء في المناطق المحتلة، داعيات فيها المنظمات المعنية بحقوق المرأة إلى المزيد من الضغط على تركيا لوقف انتهاكاتهم. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-حققت ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا قفزة نوعية على الصعيد الثقافي والفكري، ويعد انتشار المطابع ودور النشر والمراكز الثقافية من مظاهر هذه النهضة الثقافية. (مرفق بالصور والفيديو).

-تساهم حركة الثقافة والفن في مقاطعة عفرين في حماية وإحياء التراث الثقافي للشعوب الأصيلة، في تصدّ لمساعي الاحتلال التركي لطمس هوية وثقافة هذه الشعوب. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-كشف ثابت الجوهر عن الأسباب التي دفعتهم إلى اتخاذ قرار إلغاء تقديم وجبات الطعام في خيم العزاء. (مرفق بالصور والفيديو).

-طالبت لجنة الاقتصاد والزراعة في ناحية عين عيسى بزيادة مخصصاتها من الدعم المقدم للقطاع الزراعي وذلك لدعم المزارعين في ريف الناحية في ظل انخفاض كميات الهطول المطري للعام الحالي. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA