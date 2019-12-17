مخطط مركز وكالة أنباء هاوار17-12-2019

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-ينظم حزب سوريا المستقبل مظاهرة جماهيرية في منبج لاستنكار الهجمات والانتهاكات التركية في شمال وشرق سوريا، الساعة 12:00

-أكّد محمد، أن عناصر مرتزقة تركيا هم أنفسهم مجموعات داعش الإرهابية الفارة من القتال في سوريا, وتابع "كانت تكبيراتهم وأصواتهم وأناشيدهم هي ذاتها التي كان عناصر النصرة وداعش يرددوها".(مرفق بالصور والفيديو).

-دعا أهالي ناحية عامودا الشبّان للانخراط ضمن صفوف وحدات حماية الشعب والمرأة، والدفاع عن أرضهم، ضد جيش الاحتلال التركي الذي يستهدف وجود الشعب الكردي وكافة شعوب شمال شرق سوريا، وأكدوا بأن وحدات حماية الشعب والمرأة هي عماد قوتهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-"ليس هناك أمان في عفرين، لقد دمروا كل شيء، حتى مستقبل الأطفال، لقد وصلنا إلى درجة الاختناق نتيجة لممارسات الاحتلال" هذا لسان حال الأم (ر ش) وعائلتها الذين خرجوا من عفرين بعد عام ونصف من الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

السياسة

-دعا الكاتبُ ملفان رسول كافّة الأطراف السّياسيّة للعملِ من أجل تحقيق وحدة الصفّ الكرديّ "لأنّ القضيّة الكرديّة تمرّ بمرحلة حسّاسة إمّا أنّنا سنزول، أو سيكون لنا مكان في مشروع الشّرق الأوسط".(مرفق بالصور والفيديو).

-قال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الفرات محمد شاهين بأن كارثة ستحل على المنطقة إن مضى الاحتلال التركي في تنفيذ مخططاته، لافتاً إلى أنها لن تطال السوريين فقط بل ستمتد للدول المجاورة، إذ تعيد تركيا بناء الدولة العثمانية. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-أكّدت الصحفية اللبنانية كارولين بزي أن المشكلة اللبنانية الآن تكمن حول الخلاف مع الكُتل المسيحية التي أعلنت أنها لن تُصوّت للحريري، ما دفعه للقلق وطلب من الرئاسة تأجيل الاستشارات النيابية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-انقطعت أخبار بعض العوائل النازحة عن أبنائهم نتيجة قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على منطقتي سري كانيه وكري سبي، مما يزيد من آلامهم ومأساتهم . (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-بالرغم من قصف الاحتلال التركي ومرتزقته للمنطقة، إلا أن فرن الشعب في ناحية زركان لم يتوقف عن العمل، ويُنتج 2400 كيساً من الخبز، ويتم توزيعها على الأهالي من خلال الكومينات. (مرفق بالصور والفيديو).

-أنهت لجنة الزراعة في ناحية الشدادي توزيع مادة المحروقات والبذار المخصصة للعام 2019 على مزارعي الناحية والريف التابع لها وفقاً للكميات المُخصصة لهم. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA