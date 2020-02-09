مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 9-2-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- تعقد اتحادات حركة المجتمع الديمقراطي اجتماعاً لشرح التطورات الأخيرة في مركزه بحي تل حجر، الساعة 13:00، مرفق بالصور والفيديو).

- يعقد مجلس الشعب في الدرباسية محاضرة عن حياة القائد عبدالله أوجلان والمؤامرة التي طالته، وذلك في ملعب الناحية في تمام الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظم اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة فرع الحسكة محاضرة حول الاحتلال التركي والأوضاع السياسية الراهنة، في قرية صفيا. الساعة 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

- تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية في مدينة كوباني مسيرة مشاعل بالتزامن الذكرى السنوية الـ21 للمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبدالله أوجلان، الساعة 16:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- تنظم لجنة التربية والتعليم بالتنسيق مع لجنة الانشطة المدرسية في منبج المعرض السنوي الذي يضم عروض غنائية و مسرحية بالإضافة الى معرض لاأعمال اليدوية. الساعة10.00. مرفق بالصور والفيديو).

- أكد أهالي قرية "أقيبة" إصرارهم على المقاومة والتمسك بأرضهم رغم الضغوطات الشديدة وعمليات القصف التركية على قريتهم, موضحين أن هدف الاحتلال التركي ترهيبهم ودفعهم إلى مغادرة أرضهم. مرفق بالصور والفيديو).

- بحثاً عن ملاذ آمن وهرباً من هول المعارك، وقصف المدافع والطائرات، قصدت عائلة محمد حمزة مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا قادمة من منطقة جبل الزاوية في محافظة إدلب السورية التي تدور فيها أشرس المعارك. مرفق بالصور والفيديو).

- بهدف كسر إرادة المقاومة وإجبار مُهجّري عفرين على الابتعاد عن أراضيهم، يواصل جيش الاحتلال التركي والجماعات المرتزقة قصفهم لناحية شيراوا في عفرين ومناطق مقاطعة الشهباء التي لجأ إليها آلاف المُهجّرين من أهالي عفرين.

العالم

- رأى مراقبون بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بات في موقف ضعف أمام روسيا، وأن تهديداته بشأن إدلب ليست جديدة, فيما شهد العراق تصاعداً في التوتر على الرغم من تكليف رئيس للحكومة, في حين أنهى الكونغرس قضية عزل ترامب.

الشرق الأوسط

- أكد الكاتب والمحلل السياسي العراقي علاء الخطيب أن تكليف رئيس وزراء جديد لن يحل المشكلة, وأكد أن العناد السياسي سيكون له نتائج لا تحمد عقباها كون الحالة باتت على حافة الهاوية, وأشار إلى أن هناك خلل في العلاقة بين المكونات والقوى الخارجية.

المرأة

- تتضاعف انتهاكات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يوماً بعد يوم بحق النّساء في المناطق التي احتلّتها كـ عفرين، و سري كانيه وحتّى كري سبي، ورغم كلّ تلك الجرائم والانتهاكات الصّارخة إلا أن المجتمع الدولي لازال يلتزم الصمت حيالها.

المجتمع والحياة

- يسعى مركز "الطفولة الآمنة" بالتنسيق مع مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس الرّقة المدني إلى المساهمة في إعادة الأطفال مجدداً إلى حياتهم الدراسية، مع إيلاء اهتمام خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، كونهم أكثر فئات المجتمع تضرّراً نتيجة الحروب. مرفق بالصور والفيديو).

- أنهت بلدية الشعب في ناحية تل براك ترميم 4 جسور تربط 66 قرية بمركز الناحية، ضمن الشروط الفنية المحددة. مرفق بالصور والفيديو).

- بعد أن ضاقت به سبُل العيش وجدَ في جمع الأدوات النحاسية القديمة "الأنتيكة" مصدر رزق لهُ ولعائلته. مرفق بالصور والفيديو).

- قصة مصطفى شيخو لا تشبه جميع قصص المعاناة التي يمكن أن نكون قد سمعنا عنها أو قرأناها، هو لم يرَ من الحياة إلا جانبها المظلم، رغم ذلك ما يزال يصارع ويقاوم من أجل البقاء. مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

- تأسست فكرة مهرجان ميتان المسرحي بهدف تبادل الثقافات بين الشعوب، وتعريف العالم بالثقافة والفن الكردي بلغة أقرب إلى القلب ألا وهي لغة المسرح. مرفق بالصور والفيديو).

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