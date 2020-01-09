مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 9-1-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-ينظم مؤتمر ستار سلسلة فعاليات في كل من كوباني وقامشلو والحسكة ومدينة حلب استذكاراً للشهيدة ساكينة جانسيز ورفيقاتها، وفي نفس السياق يخرج أهالي مقاطعتي الحسكة وقامشلو ونواحيهما في تظاهرات تنديداً بمجزرة باريس، الساعة 11:00، مرفق (بالصور والفيديو).

-على عكس آلاف الشبان، الذين هاجروا من بلدانهم في الشرق الأوسط إلى الدول الأوروبية، خشية الحروب والأوضاع الاقتصادية الصعبة، قدِم هذا الشاب من تلك البلاد، التي يحلم بها الكثيرون، والتحق بركب الثورة والمقاومة ضد الهجوم التركي على شمال وشرقي سوريا، وهذا شيء نادر. مرفق (بالصور والفيديو).

-تختزل قصة أحمد والي قصصَ مئات المواطنين السوريين ممن زُجّ بهم وسط جدرانٍ سلبت منهم سنين أعمارهم، في غربةٍ قصدوها بهدف الحصول على لقمة العيش، لتتحول الغربة إلى جحيمٍ برعايةٍ تركية. مرفق (بالصور والفيديو).

-قال مهجرون في مخيم واشو كاني أنهم يريدون العودة إلى أراضيهم ولكن وجود مرتزقة تركيا يحول دون تحقيق رغبتهم. مرفق (بالصور والفيديو).

-ظهرت من جديد أسماء بعض عناصر المرتزقة، الذين كانوا ضمن مرتزقة داعش وجبهة النصرة، والآن هم ضمن مرتزقة "الجيش الوطني السوري"، ومنهم من يتواجد الآن في سري كانيه، بحسب المصادر.

سياسة

-أوضح طلال محمد بأن الأحزاب الكردية كالمجلس الوطني الكردي الموجودين ضمن المعارضة لديها حساباتها ومصالحها، ولهذا لا تخطو خطوات جادة فيما يخص الوحدة الوطنية. مرفق (بالصور والفيديو).

-أوضح الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في منطقة الحسكة، أنه بخسارة تركيا منقطة إدلب, فإن فصائلها المرتزقة تتجه إلى الزوال, مؤكداً أن الحل الوحيد لأزمة إدلب هو العودة للشعب، ومشروع الأمة الديمقراطية التي أثبتت نفسها في شمال وشرق سوريا. مرفق (بالصور والفيديو).

-قالت عضوة المجلس العام فيPYD بيريفان حسن: إن تركيا تغيير التركيبة السكانية في المناطق السورية، أمام مرأى ومسمع العالم، دون أن يبدي أحد ردة فعل جادة"، ودعت السورين، للعمل من أجل بناء سوريا ديمقراطية وليس لتحقيق المصالح التركية. مرفق (بالصور والفيديو).

المرأة

-قالت الأم نجاح كلو :"إن الشهيدة ساكينة جانسز استطاعت بروحها الثورية، ونضالها المستمر، أن تترك أثراً كبيراً في نفوس المئات من النساء، وكل من تعرّف عليها، وأن تصبح مثالاً للمرأة الثورية و المقاومة. مرفق (بالصور والفيديو).

-استنكرت نساء مدينة حلب المجزرة التي ارتكبها الميت التركي بحق المناضلات الثلاث، وأكدن على المزيد من المقاومة ضد كافة الأنظمة السلطوية التي تناهض فكرة تحرر المرأة. مرفق (بالصور والفيديو).

-ساكينة جانسيز (سارا)، فيدان دوغان (روجبين) وليلى شايلماز (روناهي).. ثلاثُ نساء ثوريّات كرديّات تعرّضنَ للاغتيال في التّاسع من شهر كانون الثّاني عام 2013 في العاصمة الفرنسيّة باريس، على يدّ الدّولة التّركيّة في إطار مؤامرة دوليّة. مرفق (بالصور).

المجتمع والحياة

-يشتكي أهالي ناحية الشدادي من غياب الكوادر الطبية والأطباء الأخصائيين، وانتشار الصيدليات التي يديرها ممرضون وشهادات من غير الاختصاص. مرفق (بالصور والفيديو).

-عادَ ما يقارب 4500 مُهجّر من مخيّم بردة رش في باشور كردستان إلى روج آفا عبر معبر سيمالكا الحدوديّ، من الّذين تهجّروا من مناطقهم عقب الهجمات التّركيّة الأخيرة على المنطقة. مرفق (بالصور والفيديو).

ANHA