مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 8-2-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

تزور اليوم لجنة المتابعة والعلاقات التي تشكلت ضمن المنتدى السياسي المنعقد في كوباني بتاريخ ٢٠١٩-١٢-١١ الهادفة لدعم مبادرة الوحدة الكردية، سيزور عدة أحزاب كردية في مدينة قامشلو. تبدأ برنامج الزيارات من الساعة 10:30 (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-ندّدت النساء العربيات في مدينة الرقة بالمؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبدالله أوجلان، وأوضحت بأن هدف المؤامرة هو إفشال فكره، هذا الفكر الذي استطاعت النساء من خلاله إدراك حقيقتهن. (مرفق بالصور والفيديو).

-بعد 6 أعوام عادت لتعيش نفس المأساة التي تعرضت لها، وعلى يد نفس المرتزقة، و تعيش رحلة تهجير جديدة، وما يؤرقها في هذه الرحلة إعاقة ابنتها, وتطالب المنظمات الإنسانية تقديم يد العون لابنتها لإجراء العملية اللازمة. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-مسرح الدّمى هو فنٌّ قديم وصل إلى روج آفا، وتمّ استخدامه خلال مهرجان ميتان المسرحيّ في موسمه الثّالث في مقاطعة عفرين وذلك للمرّة الأولى، وفي موسمه الرّابع للمرّة الثانية، فعمَّ يتحدّث ويركّز هذه الفنّ، وما هدفه؟.(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-المُهجّرون في مخيم واشوكاني يقاومون الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة داخل المخيم من خلال مشاريع بسيطة لكسب لقمة عيشهم، وإعانة باقي أهالي المخيم. (مرفق بالصور والفيديو).

-يُعتَبر السّوق الشّعبيّ العتيق في ديرك رمزاً لتراث المنطقة، وشاهداً على تاريخ المدينة، الّذي لا زال يحظى بمكانة خاصّة لدى أهالي المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-اقتربت دائرة الخدمات الفنية التابعة لمجلس الرقة المدني من إنهاء إعادة تأهيل طريق الرقة-الحسكة بعد توقف الحركة المرورية والتجارية على الطريق الدولي (M4) نتيجة الهجمات المتكررة من قبل الاحتلال التركي والمرتزقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-استطاعت بلدية الشعب في بلدية الكرامة إنجاز العديد من المشاريع الخدمية خلال 2019، فيما تسعى لتنفيذ مشاريع أخرى خلال العام الحالي. (مرفق بالصور والفيديو).

-تخطط الإدارة العامة للبيئة في إقليم الفرات لتنفيذ العديد من المشاريع من ضمنها زراعة الأشجار الحراجية وأشجار الزينة, واستغلال التلال غير المزروعة لجعلها محميات طبيعة. (مرفق بالصور والفيديو).

-قدّمت لجنة الصحة في مجلس الرقة المدني، العديد من الخدمات الطبية التي من شأنها دعم الواقع الصحي في المدينة, حيث أنجزت عدّة مشاريع خلال عام2019، وتعمل على وضع خطط مستقبلية لعام 2020. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA