مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 8-1-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يقدم أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء واجب العزاء لذوي الشهداء الذين استشهدوا في مقاومتي العصر والكرامة، الساعة 15:00(مرفق بالصور والفيديو).

-حمّل الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية لمنبج وريفها محمد شيخو، الدولة التركية مسؤولية تدهور الوضع الإنساني بمحافظة إدلب، واعتبر الدعم التركي للمجموعات المرتزقة يهيئ المبررات لهجمات قوات النظام على المحافظة الشمالية في سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال فريق إزالة الألغام في قوى الأمن الداخلي في الرقة: إنها أزالت ما يزيد عن 18 ألف جسم متفجّر، عقب تحرير المدينة. (مرفق بالصور والفيديو).

-كشفت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا في تصريح لوكالة هاوار عن توقيف 40 شخصاً، على خلفية إطلاق النار العشوائي خلال أعياد الميلاد ورأس السنة في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-باتت الجبهاتُ في كلّ من إدلب السّوريّة وطرابلس اللّيبيّة مترابطة، حيثُ يسعى ثنائي الصّفقات (روسيا- تركيّا) إلى تكرار تجربة التّنسيق السّوريّة بينهما في ليبيا، وعقد المزيد من الصّفقات بشأن المنطقتَين خلال لقاء بوتين- أردوغان يوم اليوم. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أوضح الرئيس المشترك لاتحاد المثقفين في مدينة الحسكة، أن الشعب الكردي موحد، إلا أن بعض الاحزاب تعمل وفق مصالحها، وتفتعل الحجج والذرائع للهروب من الوحدة الكردية، وتمنى أن يكون العام الجديد عام توحيد صفوف الأحزاب الكردية. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال رئيس مجلس إدارة جريدة اللواء العربي محمود حسن: إن "تدخل الدولة التركية في ليبيا، يُعتبر انتهاكاً صارخاً للأراضي الليبية, وهو أيضاً يتحرك كقوة تتجه نحو دعم التيار الإخواني أينما وُجد".(مرفق بالصور والفيديو).

-شدد الشيخ عبد الرحيم الجدوع، شيخ عشير البكارة على أن موقف العشائر العربية إزاء قوات سوريا الديمقراطية ثابت ومترسخ وأكد ان قسد هي القوة الوحيدة التي تمثلهم وتجسد جوهرهم الحقيقي . (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-وثّقت ورصدت كيف احتل جيش الاحتلال التركي مدينتها، وارتكب جرائم حرب بحق أبناء وطنها، وكيف قاوم شعبها في ظروف قاسية، لارتباطهم الوثيق بأرضهم، وأصبح هدفها أن توثّق بعدستها في ساحات الحرب، وجبهات المقاومة، المقاتلين بأسلحة تقليدية، ومقاومة الأهالي في المناطق التي تعرضت للاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكدت نساء عفرين المُهجّرات إلى مقاطعة شهباء بأنهن سيرفعن من وتيرة مقاومتهن إلى أن تتحرر أرضهن من الاحتلال التركي، وبأن الاحتلال لم يكف عن هجماته على مناطق عفرين، ولا يزال يواصل قصفه. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-تواصل مؤسسة الثقافة والفن في ناحية تل تمر نشاطاتها وفعالياتها في منازل الأهالي، درءاً للخطر في ظل الهجمات التي تتعرض لها الناحية، وتحولت منازل الأهالي إلى أماكن للتدريب. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يعاني الأطفال في مخيم واشوكاني من نقص الرعاية المُقدمة لهم من قبل المنظمات الإنسانية والإغاثية، ويعانون من انعدام أماكن الترفيه والتعليم المُخصصة للأطفال لإبعاد ذهنهم عن أجواء الحرب ومرارة التهجير من مناطق سكنهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-أنجزت بلدية الشعب في ناحية تربه سبيه، كافة المشاريع المدرجة ضمن مخططها للربع الأخير من عام 2019، منها تأهيل وترميم جسرين حيويين، وتجهيز كراج للسرافيس، وترميم وتنظيف 600 فوهة مطرية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA