مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 7-2-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

ـ يعقد حزب السلام الديمقراطي الكردستاني كونفرانسه الرابع، في صالة زانا بمدينة قامشلو، الساعة الـ 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ يعقد اتحاد صيادلة قامشلو كونفرانسه الثالث، في صالة هيئة الدفاع في مدينة قامشلو، الساعة الـ 10.30. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ يُلقي اتحاد القوى الكردية في روج آفا محاضرة حول سبل توحيد الخطاب الكردي والصف الكردي، في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، الساعة الـ 14.00. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ يعقد مجلس بلدة حلوة التابع لناحية تربه سبيه اجتماعاً لأهالي البلدة، للحديث عن المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان، في قرية دكري، الساعة الـ 14.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد عدد من أقارب الأسرى المعتقلين لدى السلطات التركية التزامهم بنهج أوجلان، ومشروع الأمة الديمقراطية، وعاهدوا على مواصلة النضال حتى تحقيق حرية أوجلان، والعيش بسلام مع جميع المكونات. (مرفق بالصور والفيديو).

-"حولوا مصدر رزق عائلتي إلى ثكنةٍ عسكرية، وسرقوا جميع ممتلكاتي من جرارات ومحركات وأكياس قمح حتى أبواب منزلي ونوافذه لم تسلم منهم"، هذا ما قاله المُهجّر محمود حمي عن ممارسات المرتزقة بعد احتلالهم لقريته. (مرفق بالصور والفيديو).

-استنكر مواطنو حي الشيخ مقصود العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان مؤكدين أن سبب تشديد العزلة هو رفض الحكومات الاستبدادية لفكر أوجلان الديمقراطي. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال نازح من إدلب: أن تركيا باعت المدينة للنظام السوري، وأكد أن الباقين في إدلب يبحثون عن فرصة للوصول إلى مناطق شمال وشرق سوريا، هرباً من ممارسات المرتزقة والقصف الجوي. (مرفق بالصور والفيديو).

-استهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته شبكات الكهرباء في ناحية تل تمر وريفها مما أدى لانقطاع الكهرباء عن الناحية والانقطاع مستمر منذ يومين، وحول هذا الموضوع قال أهالي الناحية بأن الدولة التركية المحتلة تسعى من راء هذه الممارسات إلى إفراغ المنطقة من سكانها ولكنها لن تنجح في هذا الأمر. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أكدَّ رئيس فرع حزب سوريا المستقبل في إدلب تركي دعدوع، أنَّ الدولة التركية هي سبب المعاناة التي يعيشها أهالي إدلب وهي من طعنت أهل إدلب في الظهر، عن طريق أدواتها الإرهابية كهيئة تحرير الشام التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وقناع الإنسانية الذي تدعيه تركيا أسقطته دماء السوريين الذين قُتلوا على حدودها وبرصاص جنودها. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد وجيه عشيرة الراشد بأن الحل الوحيد للأزمة السورية هو عبر الحوار السوري- السوري، ونوه بأن قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية مدّت يدها للحوار أكثر من مرة، ولكن الطرف الآخر هو من يرفض الحوار. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-تعيد تصريحات الرئيس التركي أردوغان الرنانة ضد اسرائيل، وضع العلاقات الاسرائيلية – التركية على رأس المشهد، إذ بينما يهاجم أردوغان اسرائيل إعلامياً وينتهج ضدها العداء كلامياً، يعزز "من تحت الطاولة" علاقاته الاقتصادية والعسكرية معها، في معادلة تبدو عصية عن الفهم. (مرفق بالصور).

المرأة

-اختصرت اسمها في المقاومة، وواجهت مرتزقة داعش لمدة 25 يوماً في معارك كوباني، أيقنت بمبادئ الحماية وقالت: " الوضع مختلف اليوم ،نحن أمام فرصة تاريخية لتحقيق حلمنا، ولا بد أن نسلّح أنفسنا في وجه الهجمات".(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-أبدع الفنان التشكيلي عباس عاشور من مدينة الرقة لوحات تحاكي معاناة شعوب مناطق شمال وشرق سوريا، من الاعتداءات اللاإنسانية من قبل الدولة التركية ومرتزقتها. (مرفق بالصور والفيديو).

-منذ انطلاقة مهرجان ميتان المسرحيّ الأوّل، وحتّى موسمه الرّابع الّذي اختُتم أوّل أمس، قدّم مَن هم خلف الكواليس جهوداً جبّارة وصعبة لإنجاح العروض في المهرجان المسرحيّ، لا تقلّ أهمّيّة عن جهود مَن ظهروا على خشبة المسرح. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-انتقد مربو الثروة الحيوانية في ريف الرقة عدم تقديم مكتب الثروة الحيوانية الأعلاف، والأدوية لمواشيهم، فيما أكد العاملون في المكتب أنهم بصدد إحداث مركز للأعلاف، ومركزٍ للبحوث العلمية بغرض تطوير سلالاتها في الرقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-غرست دائرة الحدائق التابعة لبلدية الشعب في الرقة، أكثر من 100 ألف غرسة من أشجار الزينة خلال العام الفائت، بهدف زيادة المساحات الخضراء، وإعادة الغطاء النباتي للمدينة. (مرفق بالصور والفيديو).

-من أدواتٍ بسيطة يصنعُ الكثير، بأفكاره يُؤمّن مستلزمات الحياة اليومية ليساهم في مساعدة الأهالي، ولتلبية احتياجات عائلته، بالإضافة إلى اهتمامه بتربية الحيوانات، وزراعة عدة أنواع من الخضروات حول منزله لتستمر قصة المقاومة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA