مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 7-1-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يشيع أهالي ناحية تل تمر أحد شهداء مقاومة الكرامة إلى مثواه الأخير في مزار شهداء تل تمر، الساعة 11:00، مرفق (بالصور والفيديو).

-يشيع أهالي عفرين والشهباء جثمان شهيد من وحدات حماية الشعب ويعلن مجلس عوائل الشهداء عن سجل شهيدين أخرين استشهدوا خلال مشاركتهم في مقاومة الكرامة وذلك في مزار شهداء مقاومة العصر في ناحية أحرص بمقاطعة الشهباء الساعة 14:00 (مرفق بالصور والفيديو).

ـ يخرج أبناء ناحية تل حميس في مظاهرة تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان، وتنديداً باغتيال الناشطات الثلاث ساكينة جانسيز، وفيدان دوغان وليلى شايلمز. الساعة الـ 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-تدلي دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ببيان عبر مؤتمر صحفي حول "ملف المعتقلين من مرتزقة داعش" في مقرها بمدينة قامشلو الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

-أشار شيخ عشيرة العلي والناطق الرسمي لقبيلة الجبور في سوريا، بأن أنبائهم التحقوا بقسد للدفاع عن أرضهم وشعبهم، منوهاً بأن الهجمات التركية عرقلة تعزيز أمن المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-حذرت فوزة يوسف من نتائج وصفتها بالكارثية في حال استمرار التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ودعت إلى تهدئة التصعيد. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكّد السّياسيّ نايف حسن أنّ السّعي من أجل توحيد الصّفّ الكرديّ مهمّة تقع على عاتق كافّة شرائح المُجتمع، مشيراً إلى هذه المساعي يجب ألّا تقتصر على روج آفا؛ لأنّ مكتسبات الشّعب الكرديّ في جميع أجزاء كردستان معرّضة للخطر(مرفق بالصور والفيديو)..

-أوضحت زلال جكر بأن السلطات التركية شددت العزلة على القائد أوجلان، لعدم رغبتها في السلام لأنها حكومة دكتاتورية، وقائمة على أساس الحروب، منوّهة بأن الدول المشاركة في المؤامرة هي شريكة في العزلة، وقالت: "تركيا تجر الشرق الأوسط للحرب والحل لدى القائد أوجلان".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-يبدأ مؤتمر ستار في مقاطعتي كوباني وقامشلو ومدينة حلب بتنظيم سلسلة فعاليات بمناسبة حلول الذكرى السنوية لاستشهاد المناضلات الكرديات الثلاث ساكينا جانسيز وليلى شايلماز وفيدان دوغان (مرفق بالصور والفيديو).

-استقبلت رابطة المرأة للتوعية والتدريب، في حي الشيخ مقصود في حلب 140 قضية للمرأة خلال عام 2019، وتمكنت من حل 60 قضية منها، فيما ستعمل الرابطة على افتتاح مأوى للنساء اللواتي ليس لهن معيل. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-وزّعت لجنة تعليم وتدريب المُجتمع الدّيمقراطيّ 15500 طالب على 8 مدارس بأحياء الشّيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب على شكل دوامين صباحيّ ومسائيّ؛ لتؤمّن إمكانيّة تعلّم كافّة الطّلاب، نظراً لتزايد أعداد الطّلاب، وعدم توفّر المدارس. (مرفق بالصور والفيديو).

-"إدلب المنكوبة".. هكذا وصفها عدد من نازحي مدينة إدلب الّذين وصلوا إلى مدينة الرّقة في مخيّم أبو قبيع، مؤكّدين أنّهم قصدوا مناطق سيطرة قسد لأنّها الأكثر أمناً في سوريّا، وذلك بعد إعلان القائد العام لقوّات سوريّة الدّيمقراطيّة مظلوم عبدي أنّ أراضي شمال وشرق سوريّة مفتوحة لاستقبال نازحي إدلب. (مرفق بالصور والفيديو).

-أنفق مكتب الطاقة والاتصالات في الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة 100 مليون و156 ألف دولار, إلى جانب 442 مليون و370 ألف ليرة سورية ,على مشاريع الطاقة والاتصالات، ضمن خطة عمل عام 2019, وتستعد لمشاريع جديدة بكلفة 3 مليون و627 ألف دولار أمريكي و 936 مليون و989 ألف ليرة سورية. (مرفق بالصور والفيديو).

-أسفرت هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته عن بقاء 50 ألف دونم من أراضي القرى المحتلة و10 آلاف دونم من الأراضي القريبة من المرتزقة في ناحية تل تمر دون زراعة. الرئيس المشترك للجنة الزراعة بناحية تل تمر سعيد نايف قال إن المزارعين لا يستطيعون زراعة أراضيهم أو الاقتراب منها بسبب استهدافهم من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته. (مرفق بالصور والفيديو).

-تمكنت بلدية الشعب في مقاطعة الشهباء من تنفيذ مشاريع إنارة، وحل الجزء الأكبر من مشاكل الصرف الصحي ومياه الشرب، خلال عام من العمل المتواصل. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA