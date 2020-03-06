مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 6-3-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

سياسة

-دعا سياسيون وفنانون في إقليم عفرين كافة الأحزاب السياسية إلى العمل من أجل توحيد الصف الكردي بعيداً عن مصالحهم الشخصية والحزبية الضيقة, في ظل التهديدات والمخاطر المحيطة بالشعب الكردي.

المرأة

-متابعة كافة الفعاليات التي تقام في شمال وشرق سوريا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. (مرفق بالصور والفيديو).

-بمناسبة 8 آذار يفتتح اليوم مؤتمر ستار خيمة التراث في اقليم الجزيرة بريادة الهلال الذهبي لعرض تراث النساء من كل المكونات، وذلك في الحديقة العامة بمدينة قامشلو الساعة 10:00

المجتمع والحياة

-حقق المشروع الزراعي الذي بدأ العام الماضي في حي الشيخ مقصود نتائج إيجابية في تحقيق مردود اقتصادي للعائلات التي تبنته, بشكل ساعدهم على توسيعه لتشمل تربية المواشي وإطلاق خطط مستقبلية.

ANHA