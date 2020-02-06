مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 6-2-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

ـ يعقد مجلس مدينة قامشلو محاضرة وعرض سنفزيون عن المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان، في حي جودي، الساعة الـ 16.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-تسلم دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم مجموعة من الأطفال لهيئة رسمية باسم الحكومة الروسية في مدينة قامشلو الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-اعتبر باحث اقتصادي أن اتفاقاً سياسياً بين النظام السوري والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سيكون عاملاً إيجابياً لاستعادة الاقتصاد السوري عافيته، وسيكون عامل ثقة لعودة عجلة الاقتصاد إلى الدوران, بالنسبة للجزء الكبير من موارد الاقتصاد السوري كالنفط، الغاز، السدود، والمياه، الموجودة شمال شرقي البلاد. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد عضو مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات مصطفى عبدي بأن "اعتقال القائد عبدالله أوجلان هو محاولة لفصل الرأس عن الجسد في مسألة حل القضية الكردية واستهدفت القضاء على أهداف الشعب الكردي الطموح للحرية".(مرفق بالصور والفيديو).

-يرى أهالي الحسكة أن مسؤولية بناء وحدة الصف الكردي تقع على عاتق جميع القوى والأحزاب الكردية, وعليه يجب على الجميع, تقديم التنازلات والحوار من أجل تحقيق هذه الوحدة التي باتت مطلب كل الشعب الكردي ليبرهنوا أنهم يعملون من أجل القضية الكردية لا المصالح الحزبية. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد مُهجّرو مناطق شمال وشرق سوريا القاطنين في مخيم نوروز أملهم في العودة إلى منازلهم، داعين المؤسسات الدولية إلى التدخل لإنهاء معاناة المُهجّرين. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أكد فنر الكعيط بأن الخارجية الفنلندية أيدت تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة مرتزقة داعش، خلال أول زيارة رسمية للإدارة الذاتية لدولة فلندا، وأكدت على استمرار التواصل الدبلوماسي بين الجانبين. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ ينظم مجلس سوريا الديمقراطية اجتماع جماهيري لشرح أخر التطورات والمستجدات السياسية، في صالة النادي السياحي في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، الساعة الـ 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

-توجهت الأنظار خلال الأيام الماضية بشكل كبير إلى منطقة (خفض التصعيد), حيث شنت قوات النظام بدعم روسي هجمات عنيفة على الرغم من إعلان كل من روسيا وتركيا لهدنة لم تدم طويلاً, وتمكنت من تحقيق تقدم, ما أشعر تركيا بالقلق, فماذا حدث خلال هذه الأيام. (مرفق بالصور).

العالم

-منذ إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صفقة القرن – خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط – تصاعدت حدة المعارك بين الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة وإسرائيل، بشكلٍ ينذر باندلاع جولة تصعيد عسكري واسعة خلال الأيام القريبة. (مرفق بالصور).

المرأة

-تهدف ميري مالكي من خلال عملها في النقش والتطريز إلى الحفاظ على الهوية والتراث السرياني، ويختلف منزلها عن باقي منازل ناحية تربه سبيه، حيث يوجد فيه العشرات من القطع المنقوشة يدوياً، والتي تدل على تراث المنطقة، وتراث المكون السرياني. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-انطلقت في مدينة الرقة أعمال المرحلة الثانية لإعادة إعمار كنيسة الشهداء الأرمن الكاثوليك الواقعة وسط المدينة، بإشراف مؤسسة الشؤون الدينية، لتعود مظاهر التآخي بين الأديان إلى الرقة من جديد. (مرفق بالصور والفيديو).

-أصدرت الإدارة العامة للمحروقات في شمال وشرق سوريا قراراً يقضي بإصدار بطاقات موحّدة في شمال وشرق سوريا لتوزيع مازوت التدفئة على العائلات ، فيما أوضح الرئيس المشترك أسباب تأخير توزيع الدفعة الثانية من المازوت. (مرفق بالصور والفيديو).

-يعتبر مشروع "سرحد" لتربية المواشي ثاني مشروع إنتاجي في منطقة ديرك بعد مزرعة الأبقار، وتهدف هذه المشاريع إلى تطوير القطاع الاقتصادي في المنطقة وتوفير فرص العمل. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA