مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 6-1-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يعقد المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اجتماعه الدوري الشهري مع هيئات ومكاتب الإدارة الذاتية تقدم من خلاله الهيئات تقريرها السنوي وتقيم أعمالها فيه، وتوضع من خلاله خطط للعمل عليها خلال الشهر المقبل، وذلك في مقر الإدارة الذاتية، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-بيّن المحامي خالد عمر أنه لا يوجد شيء ضمن القوانين المكتوبة، والأعراف المتّبعة في المحاكم والسجون اسمه عقوبات سرية أو قرارات سرية، وقال: "كافة العقوبات التي تُطبق على القائد أوجلان هي عقوبات سياسية، والهدف منها كسر إرادة القائد وكسر إرادة الشعب الكردي".(مرفق بالصور والفيديو).

-ندد أهالي مدينة حلب بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان في سجن جزيرة إمرالي، وأكدوا بأن الدولة التركية ومهما فرضت العزلة على القائد سيبقى ارتباطهم بفكره وفلسفته أقوى، وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل الفوري. (مرفق بالصور والفيديو).

-تعرض منزله للسلب والنهب ويملك دليلاً على ذلك، أقدم المرتزقة التابعين للاحتلال التركي على حرق منزل ابن شقيقه، ويؤكد على المقاومة وعدم العودة إلا بضمانات دولية. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال مهجر من مقاطعة عفرين المحتلة أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يعملون على منع المواطنين من الكرد من الذهاب إلى أراضيهم الزراعية إضافة إلى عمليات خطف وسرق علنية في وضح النهار. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

بعد تولّي دونالد ترامب الرّئاسة الأمريكيّة، عملت الولايات المتّحدة الأمريكيّة على تغيير سياساتها الخاصّة بالشّرق الأوسط، ومؤخّراً اتّخذ الأمريكان خطوات حادّة في العراق، فباتت الولايات المتّحدة الأمريكيّة تستهدف الحشد الشّعبيّ الّذي كانت تقاتل إلى جانبه ضدّ داعش قبل ثلاثة أعوام مضت. (مرفق بالصور).

سياسة

-أشادت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة عفرين المحتلة، شيراز حمو بنتائج مؤتمر دولي عُقد عن مناطق شمال وشرق سوريا، وأوضحت أن مؤتمرات مماثلة ستعقد في ذات الإطار. (مرفق بالصور والفيديو).

-قالَ الباحث في الشّأن الإيرانيّ الدّكتور هاني سليمان إنّ أمريكا من خلال قتلها لسليماني وجّهت ضربة قويّة للنّفوذ الإيرانيّ في المنطقة، مؤكّداً أنّ الرّدّ الإيرانيّ سيكون من خلال ضرب المصالح الأمريكيّة. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

ـ تحت شعار "بروح المرأة الوطنية ستنتصر مقاومة المرأة الحرة"، تعقد إدارة المرأة في الرقة الاجتماع السنوي الثاني في المركز الثقافي وسط مدينة الرقة الساعة 09:00(مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

-ينظم شبية الدرباسية مظاهرة لاستنكار المؤامرة التي طالت قائد الشعب الكردي عبدلله اوجلان واستمرار العزلة المفروضة عليه، وذلك في تمام الساعة ١٢ (مرفق بالصور والفيديو).

-دعت شبيبة الكرد الأحزاب الكردية في شمال وشرق سوريا لتوحيد صفوفهم، موضحين: "أنه بتوحيدنا سيتم إفشال كافة المؤامرات التي تُحاك ضدنا، وسيؤثر بشكل إيجابي على باقي أجزاء كردستان، ويدعم موقف الكرد في المحافل الدولية".(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-تعد فرقة سيا جين (siya jîn) التابعة للثقافة والفن الديمقراطي، أول فرقة غنائية في مدينة حلب، وهي تستعد لإصدار اغنية خاصة بهن في آذار المقبل. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-كشفت هيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن كمية التعويضات التي قدمتها للمزارعين المتضررين من حرائق العام الماضي، ودعت الهيئة الفلاحين الى اتباع إجراءات احترازية مع بداية الموسم الحالي. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA