مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 5-3-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

ـ تفتتح اللجنة الإدارية للمؤتمر الوطني الكردستاني في روج آفا مكتباً له في مدينة قامشلو، الساعة الـ 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-قال الباحث السياسي والعضو في اتحاد المثقفين في مقاطعة كوباني مسعود محمد، إن أي تعويل من قبل الأحزاب الكردية على الدول الخارجية لن يأتي بنتيجة إيجابية, وشدد على ضرورة الإسراع في الخطوات الجدية لتحقيق الوحدة الوطنية. (مرفق بالصور والفيديو).

-قالت الباحثة في العلوم السياسية فرناز عطية إن تركيا من خلال فرض العزلة على القائد عبدالله أوجلان تحاول كسر شوكة الكرد، وكبح نضالهم، بهدف تحقيق المآرب التوسعية، ومحاولتها لتغيير الخريطة الجيوسياسية لصالحها في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة. (مرفق بالصور والفيديو).

-عدّ عضو المجلس الرئاسي في مجلس سوريا الديمقراطية، مرعي الشبلي أن الموقف الأمريكي من التطورات في إدلب يهدف إلى ما سماه بتربية تركيا على قربها من روسيا. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال ناشط حقوقي أن القصف التركي على قرى في عفرين ومقاطعة الشهباء حصد أرواح ستة مدنيين خلال شهرين، وأكد أن تركيا ترتكب جرائم حرب على الأراضي السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-متابعة كافة الفعاليات التي تقام في شمال وشرق سوريا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ يُنظم مجلس المرأة السورية اليوم منتدى حول وضع المرأة في الازمة السورية، بمناسبة 8 آذار، وذلك في منتجع بيلسان في ناحية عامودا، الساعة الـ 09.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-هنأت عضوات مؤتمر ستار، نساء ومكونات شمال شرق سوريا حلول يوم المرأة العالمي وأشرن إلى أن المقاومة تستمر بلون المرأة, والثامن من آذار هو يوم انطلاق المقاومة ضد الظلم. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-على الرغم من مضي عامين على هجمات الاحتلال التركي على مقاطعة عفرين, إلا أن الكثيرين ممن شهدوا تلك الهجمات الوحشية لا يزالون يتذكرون ما عاشوه. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA