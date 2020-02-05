مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 5-2-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-طالب شيوخ ووجهاء عشائر عربية برفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان وأكدوا أن أفكار أوجلان لا يمكن تقييدها بعدما انتشرت على نطاق واسع، وطبقت بشكل جزئي في مناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

-اعتبر نازحوا ريف إدلب ممن وصلوا إلى مناطق شمال وشرق سوريا أن الاحتلال التركي يساهم في تهجير السكان والمتاجرة بأعدادهم، في ظل إغلاق جميع معابره في وجه النازحين من هول المعارك الدائرة في إدلب. (مرفق بالصور والفيديو).

-كشف مواطن ألماني وهو والد لعنصرين في مرتزقة داعش, أن ألمانيا كانت على دراية بتوجه أبنائه إلى سوريا والانخراط في صفوف داعش, وسهّلت عبورهم عبر تركيا, ودعا الدولة الألمانية لتحمل مسؤولياتها تجاه أبنائه. (مرفق بالصور والفيديو).

-خلال عامين من العمل استطاع فريق الاستجابة الأولية التابع لمجلس الرقة المدني العثور على 29 مقبرة جماعية خلفتها مرتزقة داعش, تم فتح 25 منها، وإخراج 5700 جثة . (مرفق بالصور والفيديو).

-دعا الشعب الكردي في مناطق شمال وشرق سوريا عموم الشارع الكردي إلى الانتفاض في وجه الأحزاب الكردية الرافضة للوحدة الكردية , والتي تتقصد التغيب عن المبادرات الكردية لتوحيد الصف. (مرفق بالصور والفيديو).

-قالت المُهجّرة (ه م) من مدينة كري سبي المحتلة بأن "مرتزقة الاحتلال التركي يقومون بتهجير الكرد ويحرقون منازلهم وكل ما فيها من محتويات"، بينما وردت معلومات أخرى أكدت بأن المرتزقة يقدمون على تجريد الأغنياء من ممتلكاتهم وذلك في إطار عمليات السلب والنهب التي يقومون بها في المنطقة بعد احتلالها. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-اعتبر صالح مسلم أن انتهاء مساري أستانا وسوتشي وبروز التناقضات بين روسيا وتركيا على الساحة السورية أمر طبيعي بعدما استنفذ المساران غايتهما، كما رأى أن عودة إيران إلى الواجهة في سوريا لن يسبب قلقاً لأمريكا طالما بقي بعيداً عن الحدود الإسرائيلية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-قال عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي السوري (PDKS) كيلو عيسى: إن توحيد الأحزاب والأطراف المعنية بشأن الصراع السوري له دور بارز في حل الأزمة وإحلال السلام في المنطقة، مطالباً الأحزاب عدم التعامل مع الاحتلال التركي بالتخلي عنه. (مرفق بالصور والفيديو).

-ظهرت الخلافات المؤجلة بين ما تسمى الدول الضامنة (روسيا, تركيا, إيران) وأشعلت معها منطقة (خفض التصعيد), حيث يسود الغموض مصير هذه المناطق, وسط تهويل تركي بإشعال الحرب وتقدم للنظام وروسيا على الأرض, ما يطرح تساؤلات عن مصير إدلب الملتهبة بنار الحرب. (مرفق بالصور).

المرأة

-اختصرت المواطنة (ذ ع) التي خرجت مؤخراً من عفرين تفاصيل ما يجري في المدينة وقالت: "يصعب العيش في عفرين في ظل تواجد المُحتل ومرتزقته، بسبب الانتهاكات ،وفرض ثقافات مغايرة لثقافاتنا".(مرفق بالصور والفيديو).

-تتلقى نساء ناحية تل تمر دورات لتعلم استخدام السلاح، في إطار حقهم المشروع في الدفاع عن مناطقهم وأحيائهم، كما تشارك النساء في حراسة الأحياء ليلاً. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-يختتم مهرجان ميتان المسرحي فعالياته في يومه الحادي عشر والأخير على خشبة مسرح جياي كرمينج التي تنظمها هيئة الثقافة والفن، وذلك بتكريم المشاركين في المهرجان، الساعة 15:00 (مرفق الصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يعتبر مجلس مقاطعة كري سبي المسؤول عن كافة المُهجّرين قسراً نتيجة الهجوم التركي على كري سبي/ تل أبيض وريفها المحتلة، و يتخذ حالياً من ناحية عين عيسى مقراً له لتقديم الخدمات الضرورية للمُهجّرين الذين تجاوز عددهم الـ 70 ألفاً. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA