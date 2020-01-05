مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 5-1-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- يخرج أهالي ناحيتي عامودا وتربه سبيه عامودا في تظاهرة تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان. الساعة 12.30 (مرفق بالصور والفيديو).

- يستذكر مجلس عوائل الشهداء في قامشلون شهداء أشهر تشرين الأول والثاني وكانون الأول 2019 وكانون الثاني، الذين استشهدوا في سنوات مختلفة واماكن متفرقة، خلال ثورة شمال وشرق سوريا، في مزار الشهيد دليل ساروخان، الساعة 14.00. (مرفق بالصور والفيديو).

- يخرج أهالي كركي لكي في تظاهرة للتنديد بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله اوجلان، الساعة 12:00 . (مرفق بالصور والفيديو).

- يدلي مؤتمر ستار والمكاتب النسوية في حي الشيخ مقصود والأشرفية ببيان بصدد العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، وذلك أمام مكتب مجلس سوريا الديمقراطية في تمام الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

- يعقد مؤتمر ستار مقاطعة عفرين اجتماعه السنوي في ناحية أحداث بمقاطعة الشهباء اتقييمٍ أعمال ونشاطات العام المنصرم ووضع مخطط العام الجديد. الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- حمّل أهالي عفرين المهجّرون قسراً إلى مقاطعة الشهباء، الحكومةَ الرّوسيّة والنّظام السّوريّ مسؤوليّة الانتهاكات الّتي يمارسها الاحتلال التّركيّ بحقّ مهجّري عفرين في مقاطعة الشّهباء. (مرفق بالصور والفيديو).

- أشارت مُهجّرتان من سري كانيه إلى أن جيرانهم أرسلوا لهم مشاهد فيديو، ومقاطع صوتية، وقالوا لهم بأن منازلهم تعرضت للسرقة، وأن المرتزقة وطّنوا أسرهم فيها، وقالتا: "مطلبنا الوحيد هو العودة إلى منازلنا, بعد إخراج المرتزقة من سري كانيه".(مرفق بالصور والفيديو).

- طالب أهالي قامشلو الأحزاب والتّنظيمات السّياسيّة الكرديّة الجلوس على طاولة واحدة دون أي شروط مسبقة، لحلّ خلافاتهم وتوحيد صفوفهم، موضّحين أنّ وجود الشّعب الكرديّ في خطر. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- اعتبر أعضاء مكتب حزب سوريا المستقبل في الشدادي, أن الانتهاكات التركية بحق أهالي شمال وشرق سوريا "جرائم حرب"، ولفتوا أن الاحتلال التركي يستخدم "الجيش الوطني" كأداة لتحقيق مصالحه في سوريا وخارجها. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- أكّدت شركة كهرباء منبج انتهاءها من تنفيذ كافّة مشاريع ومُخطّطات عام 2019, وبدأت بأولى خطوات مشاريع عام 2020. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

- شهد العراق الأسبوع الماضي تصعيداً خطيراً، ألقى بظلاله على كامل الشرق الأوسط، وذلك بعد مقتل قاسم سليماني, حيث تحبس المنطقة أنفاسها، ترقباً للرد الإيراني المحتمل, كما رأى مراقبون بأن واشنطن مضطرة لمراجعة خططها في سوريا، ودعم قوات سوريا الديمقراطية.

- عاد الإعلام الإسرائيلي للحديث عن قرب توقيع اتفاق "تهدئة طويلة الأمد" بين حركة حماس وإسرائيل، خلافاً للأخبار الماضية التي قالت: إن حالة تعثر كبيرة تعيشها تفاهمات التهدئة، التي ترعاها كل من مصر وقطر والأمم المتحدة بين الطرفين.

المرأة

- أطلقت لجنة المرأة في مجلس الرقة المدني مشروعاً زراعياً للبيوت البلاستيكية بالمنطقة الحكومية، شمال المدينة، تعمل فيها 15 امرأة . (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

- ظهرت أزمة جديدة بينَ أمريكا وإيران في الثّاني من الشّهر الجاري إثر تنفيذ سلاح الجوّ الأميركيّ غارة استهدفت موكب قائد فيلق القدس الإيرانيّ قاسم سليمان، ونائب رئيس هيئة الحشد الشّعبيّ العراقيّ أبو مهدي المهندس، ما أدّى إلى مقتلهما، وذلك على طريق مطار بغداد الدّوليّ.

ANHA