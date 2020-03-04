مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 4-3-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- متابعة كافة الفعاليات والتظاهرات والاعتصامات التي ستشهدها مناطق روج آفا وشمال وشرق سوريا المطالبة بالكشف عن وضع القائد أوجلان بعد الحرائق التي اندلعت في امرالي. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد الكاتب السياسي الفلسطيني، ناصر شبات، أن القائد عبد الله أوجلان يشكل رأي عام عالمي واجتماعي في ضمائر العالم, وأشار إلى أن حريته تقلق تركيا والأنظمة السياسية كونها ستزيد زخم النضال الثوري في العالم, وطالب بتصعيد مناصرة قضية أوجلان. (مرفق بالصور).

- ادارة المدارس توزع خلال احتفالية شهادات على طلبة معهد علي شيخ داوود لمعلمي سري كانيه من المكونين الكردي والعربي سيقام في ملعب الجزيرة الخضراء بالحسكة الساعة 11:30، مرفق (بالصور والفيديو).

-حمّل مُهجّرو عفرين وأهالي ناحية شيراوا الاحتلال التركي مسؤولية ارتكاب المجازر بحق المدنيين في ناحية شيراوا ومقاطعة الشهباء مطالبين المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل ووقف انتهاكات الاحتلال التركي بحق المُهجّرين. (مرفق بالصور والفيديو).

أسباب عدة وراء عدم عودة نازحي مخيم العريشة من أبناء المدن السورية إلى مدنهم وبيوتهم، أبرزها عدم وجود الأمان في مناطقهم، كالذي ينعمون به داخل مناطق الإدارة الذاتية، والتخوف من ممارسات النظام. (مرفق بالصور والفيديو).

-على جبهات القتال في ناحية عيسى مقاتلون من إدلب، ممن تعرضوا للظلم والتعذيب على مرتزقة الاحتلال التركي، هؤلاء المقاتلين يتصدون اليوم لهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته في جبهات عيسى عيسى، ويقولون أن هدفهم هو تحرير سائر الأراضي السورية من المرتزقة. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-متابعة كافة الفعاليات التي تقام في شمال وشرق سوريا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. (مرفق بالصور والفيديو).

- يتوجه نساء إقليم الجزيرة إلى قرية المرأة للاحتفال هناك بمناسبة حلول ٨ اذار الساعة ١٠:٠٠, (مرفق بالصور والفيديو).

-هنأت النساء المُهجّرات في مخُيم نوروز حلول الثامن من آذار، وأكدن أن بقائهن وصمودهن في المُخيمات هي رسالة مقاومة لاحتلال التركي، وقلن "لن نحتفل كالأعوام السابقة، لكن مهمتنا في تصعيد النضال ازدادت".(مرفق بالصور والفيديو).

-تستعد فرق مركز جميل هورو للثقافة والفن في مدينة حلب لإحياء يوم المرأة العالمي، من خلال التدرب على الرقص والغناء. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-الطقوس والعادات التي يظهر تميّز خصوصية المجتمعات و الفتيات السريانيات وارتباطهن بالتراث السرياني خير دليل على ذلك حيث لا تزال طقوس استذكار الأميرة حانا تُمارس قبل البدء بالصوم الكبير. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-بدأ مجلس مقاطعة قامشلو باتخاذ التدابير الاحترازية قبل بدء حصاد المحاصيل الزراعية في المقاطعة للحدّ من حرائق المحاصيل، وشكّل لجان طوارئ في كافة النواحي والبلدات والقرى التابعة للمقاطعة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA