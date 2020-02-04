مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 4-2-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-ينظم مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الشهباء خيمة عزاء للشهداء "نامر عفرين، دلباك عفرين وباكور عفرين" الذين استشهدوا في مقاومة العصر بمرحلتها الثانية، وذلك في ناحية الاحداث الساعة 13:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-يشيع أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء جثمان الشهيد علي منلا الذي استشهد جراء قصف الاحتلال التركي ومرتزقته على قرية أقيبة التابعة لناحية شيراوا، إلى مثواه الأخير في قرية أقيبة، الساعة 14:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-قال مواطن التقى بالقائد عبد الله أوجلان، إن أوجلان، كان يشدد على ضرورة تنظيم الشعب من أجل تحقيق الوحدة في صفوف الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح أهالي الحسكة أن هدف السلطات التركية من العزلة على القائد عبد الله أوجلان هو إبعاد الكرد عن بعضهم وتقسيمهم, آملين أن تتحقق الوحدة في وقت قريب، وقالوا: "بوحدتنا سوف نكسر هذه العزلة".(مرفق بالصور والفيديو).

-دعا الشعب الكردي في مناطق شمال وشرق سوريا عموم الشارع الكردي إلى الانتفاض في وجه الأحزاب الكردية الرافضة للوحدة الكردية , والتي تتقصد التغيب عن المبادرات الكردية لتوحيد الصف. (مرفق بالصور والفيديو).

-طالبت شرائح مجتمعية مختلفة من شمال وشرق سوريا في استطلاع رأي مصور أجرته وكالة أنباء هاوار، بضرورة استمرار الضغط على الأطراف السياسية الكردية للوصول إلى خطاب سياسي موحد، مؤكدين ضرورة اغتنام الفرصة الراهنة، وعدم الانحياز إلى صف أعداء الشعب الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أشار مثنى عبد الكريم أن المخرج الوحيد من الأزمة السورية, هو الحوار بعيداً عن الأجندات والإملاءات الخارجية التي تعمق الأزمة وتزيد من معاناة الشعب السوري، منوهاً ان استعادة الأراضي السورية ووحدتها من أولوياتنا شعباً وحزباً. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال عضو الحزب الدّيمقراطيّ السّوريّ مروان عسّاف الأحمد إنّ حلّ الآزمة السّوريّة يجب أن يكون بالحوار السّوريّ - السّوريّ، ودعا "أبناء الشّعب السّوريّ للتحرّك لمواجهة الدّول الغاشمة الّتي تهدف إلى إطالة الحرب".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-مقاومتها في المرحلة الثانية ضد الاحتلال التركي اصطدمت بواقع أطفالها المعاقين، المُهجَّرة تمام ملا خضر تطالب المنظمات الدولية والإنسانية بتقديم المساعدة ومد يد العون لها وللمُهجَّرين . (مرفق بالصور والفيديو).

-حضرت شخصية المرأة العفرينية في مهرجان ميتان بقوة في موسمه الرابع، كمخرجة، كاتبة، ممثلة، ومؤلفة، حيث أدت مسرحيات كانت المرأة محورها، وعكست من خلالها صوراً تعبر عن قدرة المرأة. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-تستمر فعليات مهرجان ميتان المسرحي في يومه العاشر على خشبة مسرح جياي كرمينج التي تنظمها هيئة الثقافة والفن وذلك في الساعة 15:00 (مرفق الصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-مع تشكيل مؤسسات الإدارة الذاتية في ناحية الشدادي جنوبي الحسكة ومع فتحها مجال التوظيف أمام الشباب, قضت على نسبة 80 %من البطالة في الناحية والريف التابع لها. (مرفق بالصور والفيديو).

-بعد الهجمات الأخيرة على ريفي سري كانيه وتل تمر وصلت دفعة جديدة من المُهجّرين إلى مخيم واشوكاني، فيما أوضحت إدارة المخيم أن مطلب المُهجّرين الوحيد من المنظمات الدولية والإنسانية هو العودة إلى مناطقهم وديارهم ولكن بضمانات دولية. (مرفق بالصور والفيديو).

-أشارت هيئة الصحة إلى عدم وجود أي تغيير في أجور المعاينة، وبيّنت بأن أي طبيب يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة أصولاً، وذلك تعقيباً على شكوى أهالي مقاطعة قامشلو من غلاء وتفاوت في أجور المعاينات الصحية ضمن القطاع الصحي. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA