مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 4-1-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-تدلي نساء الشهباء في ناحية كفرنايا بمقاطعة الشهباء بياناً إلى الرأي العام تنديداً بالعزلة المفروضة على قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان، وفي نفس السياق يصدر مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في حلب بياناً أمام مكتبهم في حي الشيخ مقصود (مرفق بالصور والفيديو).

ـ تعقد حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM اجتماعها السنوي في مقر حزب الاتحاد الديمقراطي بمدينة قامشلو، الساعة الـ 09.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-قالَ أهالي حي الأشرفيّة بمدينة حلب إنّ حماية الثّقافة والقضيّة الكرديّة هي واجب على جميع الأحزاب الكرديّة، وأشاروا إلى أنّ هجمات تركيا على الكرد ستنكسر بوحدة الصفّ الكرديّ. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-قال مسؤول العلاقات الدبلوماسية في حزب الاتحاد الديمقراطي بإقليم الفرات بكر حج عيسى: إن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية هو مشروع الأمة الديمقراطية الذي أصبح صلة الوصل بين مكوّنات المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-طالب وجهاء عشائر عربية في مقاطعة قامشلو ضرورة البدء بحوار وطني سوري- سوري لإنهاء الاحتلال التركي وحل الأزمة السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

-أشار المحلل والباحث في العلاقات الدولية والشؤون الإيرانية الدكتور إياد المجالي أن استهداف قاسم سليماني كان متوقعاً, وأشار إلى أن الرد الإيراني قائم، لكن فكرة الحرب غير واردة, ورأى أن استثمار إيران لهذه الحادثة سياسياً أفضل من الرد العسكري. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-قالت العضوة في مجلس طبقة العسكري روج ديرسم، بأن هدفهم الأساسي كوحدات حماية المرأة خلال 2020، حماية جميع النساء من الظلم والاضطهاد وتحريرهن. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-أوضح العديد من المهجرين الذين فروا من هجمات الاحتلال التركي إلى منطقة سري كانيه، أن المرتزقة يقومون بانتهاكات بحق الأهالي من خطف وقتل وتدمير لمنازلهم, وطالبوا بالعودة إلى منازلهم بعد إخراج مرتزقة الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

-مع بدء فصل الشتاء، وتزامناً مع هطول أولى الأمطار، ظهرت أولى بوادر النجاح لمشروع تصريف مياه السيول الذي بدأت به بلدية الشعب في كوباني منذ أوائل شهر شباط المنصرم. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA