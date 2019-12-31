مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 31-12-2019

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يعقد مجلس الرقة المدني مؤتمراً صحفياً لعرض أعماله السنوية التي قدمها لمدينة الرقة، وذلك في مبنى مجلس الرقة المدني الساعة 12:00

-يقيم مجلس عوائل الشهداء وحركة الشبيبة الثورية السورية بمدينة حلب حفلة بمناسبة حلول عيد الميلاد لأطفال الشهداء وذلك في صالة الشمس الساعة 14:00 (مرفق بالصور والفيديو).

توزع هيئة الشباب والرياضة في إقليم الفرات هدايا على مهجري كري سبي في مخيم تل السمن وذلك بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية الساعة 14:00 (مرفق بالصور والفيديو).

تعقد هيئة الإدارة المحلية والبلديات في إقليم الفرات اجتماعها السنوي في قاعة المركز الثقافي في مدينة كوباني الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-تميز الشهيد حمودي تربه سبيه باجتهاده في دراسته، بانضمامه لصفوف وحدات حماية الشعب، وباستشهاده فتح الباب أمام الشبيبة العربية للانضمام لصفوف الوحدات. (مرفق بالصور والفيديو).

-يعّم في خطوط الجبهات في شمال وجنوب ناحية عين عيسى، وبشكل خاص في محيط الطريق الدولي هدوء حذر مع استمرار تحركات قوات الاحتلال التركي على الطريق الدولي وقرى بئر عيسى وشركراك والفروسية، بعد يوم من الهجمات والقصف. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

تسعى دولة الاحتلال التركية إلى إعادة انتهاج سياسيات العثمانية الجديدة في الشرق الأوسط عبر تنظيمات سلفية مثل الأخوان المسلمين، وهو الآن توجه إلى ليبيا وفي جعبته سيناريو دموي جديد. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

ـ تنظم لجنة العلاقات الدبلوماسية في حزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة قامشلو اجتماعاً جماهيرياً موسعاً لوجهاء العشائر والمثقفين العرب، في صالة النادي السياحي شمال غرب ناحية تربه سبيه، الساعة الـ 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

ـ ينظم اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة ندوة حوارية حول وحدة الصف الكردي وضرورة توحيد الموقف، في مواجهة المصاعب، ويعقد في مبنى مجلس ناحية عامودا، الساعة الـ 15.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح شيوخ العشائر العربية بأن القاصي والداني يشهد بأن قوات سوريا الديمقراطية حمت الأرض، وحافظت على العيش المشترك بين المكونات في شمال وشرق سوريا، وشددوا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من القوى التي تحاول زرع الفتنة بين مكونات المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكّد الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار بأنهم سعوا مع عدة دول أبرزها مصر لإعادة صياغة العملية السياسية, وكشف بأن الدول المتأثرة من الدور التركي في المنطقة ستعمل على تغيير وجه المعارضة التي انحرفت عن أهدافها وارتمت في الحضن التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

-ما تقوم به تركيا من نقل المرتزقة إلى ليبيا ليس بجديد، بل هو جسر قديم أنشأته خدمة لمصالحها, ووجدت بأشخاص خرجوا بهدف الحرية وإسقاط الأنظمة القمعية ضالتها حيث سرعان ما تحولوا لمرتزقة حين الطلب. (مرفق بالصور).

العالم

-قال الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية ماهر فرغلي إن من تنقلهم تركيا من سوريا إلى ليبيا هم مرتزقة داعش لكن بمسمى جديد، وأكّد أن إرسال تركيا للمرتزقة إلى ليبيا ينطلق من مبدأ إضعاف مصر وإضعاف شمال أفريقيا وإنشاء منطقة إرهاب جديدة في المنطقة. (مرفق بالصور).

المرأة

-دعت مثقفات في حلب القوى الكردية إلى تبديد الخلافات القائمة، وتكثيف الجهود لتحقيق الوحدة الكردية، وإلى إبعاد الأطراف التي تشكل "عالة" على الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-أشار أهالي المناطق المحتلة في شمال وشرق سوريا، الذين هُجّروا من ديارهم بسبب هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على المنطقة، بأن أمنيتهم في العام الجديد واحدة، وهي خروج الاحتلال من مناطقهم، والعودة إلى ديارهم ليعيشوا فيها بأمان وسلام. (مرفق بالصور والفيديو).

-انهى مجلس مقاطعة الحسكة 50 بالمئة من مشروع طمر النفايات في مدينة الحسكة شرق سوريا, وخُصص مبلغ 25 مليون ليرة لمشروع الطمر الصحي للنفايات, ضمن مساعي للتخلص من النفايات بطرق صحية, والحد من عملية الحرق والنبش في النفايات. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA