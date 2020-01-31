مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 31-1-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-شاهدٌ على جرائم وانتهاكات الاحتلال التركي بحق المدنيين في عفرين المحتلة, سبعيني من أهالي ناحية شيه التابعة لمقاطعة عفرين تعرّض للتعذيب الوحشي على يد الاحتلال التركي ومرتزقته، يصف لوكالة أنباء هاوار مشاهد من عفرين بعد الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-يواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته هجماتهم بهدف احتلال نواحي تل تمر وزركان، والتي لم تتوقف على مدى 3 أشهر. (مرفق بالصور).

سياسة

-قال مستشار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أنور المشرف: إن تركيا تسعى لتوسيع رقعة استعمارها، لإنشاء بؤرة إرهابها من خلال الاعتداءات المتكررة على أهالي المنطقة، لافتاً إلى إمكانية وجود توافقات مع الجانب الأمريكي. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح وجيه عشيرة هفيركا الكردية، سليمان شتو, أن المجلس الوطني الكردي يعرقل الوحدة الكردية لأنه مرتبط مع الدولة التركية باتفاقيات عديدة, وطالب الشعب بالضغط على الأحزاب الكردية للجلوس إلى طاولة حوار واحدة, لتحقيق الوحدة الكردية. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح المحامي محمد أمين النعيمي بأن السياسة التي تُمارس بحق القائد أوجلان هي انتهاك واضح لحقوق الإنسان، ودعا محكمة العدل الدولية في لاهاي، والمحكمة الأوربية، ومنظمة العفو الدولية إلى الخروج عن صمتها حيال هذه الانتهاكات. (مرفق بالصور والفيديو).

-دعا مثقفون وساسة كرد جميع الأحزاب والقوى الكردستانية إلى العمل على توحيد الصف الكردي مؤكدين أنه الخيار الوحيد لقطع الطريق على التدخلات الخارجية ،وتحقيق تطلعات الشعب الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-تخصص وسائل الإعلام العربية، لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة إلى الجزائر، مساحة واسعة من التغطية، فبحسب محللين سياسيين، كانت الزيارة خطوة على طريق مخطط كبير شرع أردوغان بتنفيذه انطلاقاً من الجزائر. (مرفق بالصور).

المرأة

-كشفت أفين جمعة أن ستة نساء تعرضن للاعتداء الجنسي في سري كانيه، وقالت: إن ما تقوم بها تركيا عبر مرتزقتها في المناطق المحتلة بحق النساء هو عقلية داعش نفسها التي تهدف إلى قمع المرأة. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-يواصل مهرجان ميتان المسرحي في موسمه الرابع فعالياته على خشبة مسرح جياي كرمينج في ناحية الأحداث في يومه السادس على التوالي، الساعة 15:00 (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-ينتهج الاحتلال التركي سلسلة انتهاكات واعتداءات ضد أهالي مناطق شمال وشرق سوريا، وبشكل خاص المناطق الحدودية، وتتمثل هذه الانتهاكات بإغلاق المنافذ الحدودية، وبناء الجدار العازل، ومنع أهالي القرى الحدودية من زراعة أراضيهم الزراعية القريبة من الحدود. (مرفق بالصور والفيديو).

-سعت هيئة الصحة في إقليم الجزيرة لإحداث تغيير جذري في واقع الصحة، خلال عام 2019، عبر تنفيذ مشاريع صحية وحيوية كبيرة، ومن أضخمها افتتاح مشفى العين والقلب، بالإضافة لتحسين الواقع الطبي في أرياف إقليم الجزيرة. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد المُهجّرون في مخيم واشوكاني، أن الظروف المعيشية الصعبة، والمعاناة، والتغافل التام من قبل المنظمات الدولية، لن تثني من إصرارهم على المقاومة إلى أن يتم تحرير مناطقهم. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA