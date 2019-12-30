مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 30-12-2019

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-ينظم إدارة المدارس في ناحية الدرباسية احتفالية لأطفال سري كانيه وأطفال الشهداء بمناسبة رأس السنة، في مديرية التربية الساعة 10:00، مرفق (بالصور والفيديو).

-يستذكر أهالي مدنية الحسكة شهداء شهر كانون الأول، كما سيشيعون شهيداً من قوات سوريا الديمقراطية إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهيد دجوار، الساعة 13:00، مرفق (بالصور والفيديو).

-تعقد اليوم قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا المؤتمر الصحفي السنوي لعام 2019 في أكاديمية الشهيد محي الدين بمدينة رميلان. الساعة 11:00 مرفق (بالصور والفيديو).

-لم يسلم ابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة من ممارسات وانتهاكات مرتزقة داعش، فيما يقدم المرتزقة على اعتقال الشباب بشكل تعسفي، وتقول المُهجّرة: "المرتزقة يقومون بالانتهاكات بحق الأهالي, وسرقوا الكرسي المتحرك لابني المُعاق". مرفق (بالصور والفيديو).

حوار

-أشار الخبير في الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين أن تركيا ومن خلال منطلق إعادة نفوذها وتوسعها مرة أخرى في الشرق الأوسط بدأت بتحركات كبيرة للاستيلاء على مناطق تكثر فيها الثروات الباطنية الغنية بالنفط والغاز. مرفق (بالصور).

سياسة

-ينظم حزب الاتحاد الديمقراطي تظاهرة في مدينة كوباني تنديدا بالهجمات التركية التي تتعرض لها مناطق شمال وشرق سوريا، وللدعوة إلى تحقيق وحدة الصف الكردي، وذلك في ساحة المرأة الحرة بتمام الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-قيّم الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة في حزب الاتحاد الديمقراطي، والناطق باسم الحزب، صالح مسلم، الوضع في شمال سوريا على وجه الخصوص، وفي سوريا عموماً، وتوقف عند أهم النقاط التي برزت في 2019. مرفق (بالصور والفيديو).

العالم

-إضافة إلى موقعها الاستراتيجيّ فإنّ ليبيا غنيّة بثروتها الباطنيّة أيضاً، وهي تتوسّط أفريقيا الشّماليّة. اشتقّ اسم ليبيا من الكلمة المصريّة القديمة (ريبو) أو اللّيبو، وتقابلها في اليونانية (ليبوس) ويقابلها في العربية ليبيا. مرفق (بالصور والفيديو).

المرأة

-تأثرت باستشهاد عمها، فقررت متابعة مسيرته النضالية، والانضمام إلى صفوف وحدات حماية المرأة، وباستشهادها أصبحت مصدر فخر لعائلتها، و مثالاً للمرأة الحرة. مرفق (بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يأمل أهالي شمال وشرق سوريا أن يكون عام 2020 عام انتهاء احتلال الأراضي السورية، وأن يكون عام سلام وأمان، والوحدة الوطنية، وعودة المُهجّرين إلى ديارهم. مرفق (بالصور والفيديو).

-سرّعت بلدية الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب من وتيرة عملها مع حلول الشتاء، وركّزت جهودها على حل مشاكل الصرف الصحي وردم الحُفر في الطرق. مرفق (بالصور والفيديو).

ANHA