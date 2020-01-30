مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 30-1-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يستذكر أهالي مدينة الحسكة خلال مراسم تُنظم في مقبرة الشهيد دجوار، شهداء شهر كانون الثاني، كما يستذكر مجلس عوائل الشهداء في كركي لكي وديرك شهداء شهر كانون الثاني وذلك في مركز آرام تيكران للثقافة والفن ومركز دجلة للثقافة والفن. (مرفق بالصور والفيديو).

-يقاوم المقاتلان الأخوان (التوأم) الآشوريان هجمات الاحتلال التركي في تل تمر انتقاماً للمذابح العثمانية بحق أجدادهم، وقالوا: " قررّنا الانضمام للوقوف بوجه الهجمات والانتقام للشعب وحمايته".(مرفق بالصور والفيديو).

-أشار الرئيس المشترك لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل فاروق الماشي إن المئات من أهالي إدلب وصولوا إلى مناطق الإدارة الذاتية, وهذا العدد في ارتفاع مستمر، وأن أبوابهم مفتوحة وسيقدمون لهم كل ما يلزمهم حسب الامكانات، منوهاً بأنهم بصدد افتتاح مخيمات لهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-أضحت المطالبة بتوحيد الصف الكردي الشغل الشاغل للشعب الكردي في شمال وشرق سوريا, وتبيّن رصد مصوّر لوكالة هاوار المطالب بتخلي الأحزاب السياسية عن مصالحها الحزبية, وتفضيل المصلحة العامة عليها, والاستناد إلى الشعب, دون الاستناد إلى أطراف وسياسات خارجية. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-تسارعت الأحداث في ناحية عين عيسى بعد احتلال مدينة كري سبي/تل أبيض، من مساعدة الاحتلال التركي على فرار عناصر من مرتزقة داعش برفقة عوائلهم، وانتشار الخلايا النائمة، واستهداف الناحية، وقراها بشكل مباشر لتهجير سكانها، إلا إن الأهالي وضعوا علامة الإرهاب بجانب اسم تركيا ومرتزقتها الذين اتضحت حقيقتهما بالنسبة للأهالي. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أشار الناشط السياسي والحقوقي العراقي أسعد العبادي أن تركيا أنهت المفاوضات مع الكرد وشددت العزلة على القائد الكردي أوجلان، لأنها اقتربت من فتح مسار جديد للديمقراطية وهذا ما يقلق حكم أردوغان, وأشار إلى أن المنظمات الدولية تتعامى عن قضية حرية أوجلان وحرية الشعب الكردي وشعوب المنطقة جميعها. (مرفق بالصور).

-شدد عضو الهيئة القيادية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا موسى كنو على أهمية توحيد الكرد لصفوفهم للوقوف في وجه السياسة العدائية التركية والتي تضع ملف إنهاء الوجود الكردي على قائمة أولوياتها. (مرفق بالصور والفيديو).

-علّق الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها محمد خير شيخو على التصعيد الأخير الذي تشهده مدينة حلب بالتزامن مع توسع سيطرة النظام السوري في إدلب، وقال بأن "التصعيد محاولة للتخفيف عن جبهة المرتزقة في إدلب"، ووصف ذلك بـ"فيقة الفصائل المرتزقة من نومها بعد أن تخلت تركيا عنهم بإعلان مبطن".(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-يواصل مهرجان ميتان المسرحي في موسمه الرابع فعالياته على خشبة مسرح جياي كرمينج في ناحية الأحداث في يومه الخامي على التوالي، الساعة 15:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-أحداثٌ و وقائع على الجغرافية الكردستانية يتناقلها السكان المحليون على مدى عقود بزخرفةٍ لفظية، بعيداً عن الآلات الموسيقية الحديثة والكلاسيكية، فهي كلمات وأنينٌ ينبع من الحنجرة ليصبّ في بحر المشاعر لدى الإنسان المستمع، لتبقى المواويل الكردية اختزالاً للواقع الكردي المعاش. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-لا تزال بعضٌ من منازل المهجّرين المهدّمة بفعل المعارك التي دارت في مدينة كوباني قبل أعوام، تحكي قصة تهجير داعش للآلاف إلى خارج البلاد، الذين تحولت أعوام تواجدهم في كوباني إلى ذكريات يستذكرها الأهالي المتواجدون حالياً في المدينة. (مرفق بالصور والفيديو).

-تتخذ الثانوية الصناعية في مدينة قامشلو، مبدأ التعليم النظري والعملي في تدريس مناهجها ، وفي أولى خطواتها العملية، قام طلبة قسم النجارة والحدادة في الثانوية بتزويد المدارس ورياض الأطفال في شمال وشرق سوريا بـ 25 ألف مقعداً دراسياً. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA