مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 3-3-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- متابعة كافة الفعاليات والتظاهرات والاعتصامات التي ستشهدها مناطق روج آفا وشمال وشرق سوريا المطالبة بالكشف عن وضع القائد أوجلان بعد الحرائق التي اندلعت في امرالي. (مرفق بالصور والفيديو).

بعد إنقاذهم من تحت الأنقاض والنجاة من الموت المحتوم بأعجوبة, ناجية من مجزرة قرية أقيبة تروي لـ "هاوار" تفاصيل الليلة المروعة. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-رأى جمال شيخ باقي، في حريق إمرالي رسالة تهديد من أنقرة إلى الحركة الكردية تحذرها فيها من الاصطفاف إلى جانب معارضي أردوغان، ودعا الشعب الكردي والحركة السياسية الكردية إلى اليقظة تجاه السياسات القذرة للدولة التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أكّد الكاتب والباحث السّياسيّ اللّيبيّ الدّكتور جبريل العبيديّ أنّ القائد عبد الله أوجلان مناضل قوميّ، وليس متمرّداً على سلطة الأتراك، وأشار إلى أنّ محاكمته بقانون لا يخضع له هي جريمة بحدّ ذاتها، وشبّه ذلك بما حدث لعمر المختار الّذي حُوكِم بقانون المُستعمر. (مرفق بالصور).

المرأة

-متابعة كافة الفعاليات التي تقام في شمال وشرق سوريا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-تنظم حركة ميزبوتاميا للثقافة والفن احتفالية بمناسبة افتتاح الإدارة العامة للحركة وذلك في حديقة القراءة بالحي الغربي الساعة 13:00(مرفق بالصور والفيديو).

-على مدى ثلاثة عقود متواصلة، سعت فرقة " kevneşop" المختصة بالدبكات الفلكلورية، من أجل الحفاظ على التراث والأصالة، ويؤكد أعضاء الفرقة عزمهم على مواصلة مسيرتهم الفنية. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

عمّق اعتذار رئيس الحكومة المكلّف محمّد توفيق علاوي من أزمة العراق السياسية والتي تصاعدت إثر اندلاع الاحتجاجات الشعبية والمشاحنات السياسية التي غلب عليها الخلاف الطائفي والقومي أحياناً, فما هي مشكلة العراق الحقيقية؟(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

مصير 30 ألف طالب/ـة من أبناء مقاطعة كري سبي/تل أبيض المحتلّة, بات مجهولاً بعد التهجير القسري، نتيجة زيادة وتيرة الاستهداف للقرى الجنوبية والغربية للمقاطعة من قبل الاحتلال التركيّ ومرتزقته، وسط صمتٍ تام من الجهات الدولية المعنيّة بحقوق الأطفال والطّلبة. (مرفق بالصور والفيديو).

-باشر مجلس مقاطعة قامشلو بإعادة هيكلية كومينات ومجالس المقاطعة، بعد قرار تأجيل الانتخابات، بهدف تسهيل عمل المواطنين. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA