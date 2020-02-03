مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 3-2-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يشيع أهالي مدنية الحسكة شهداء مقاومة الكرامة إلى مثواهم الأخير في مزار الشهيد دجوار، الساعة 14:00، مرفق (بالصور والفيديو).

-يشيع أهالي عفرين في مقاطعة الشهباء، جثمان الشهيد نامر عفرين، دلباك عفرين وباكور عفرين الذي استشهدوا ضمن المرحلة الثانية في مقاومة العصر، في مزار الشهداء بناحية أحرص الساعة 13:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد أهالي مدينة الحسكة على أن تحقيق الوحدة الكردية هي السبيل إلى منع وقوع المزيد من المجازر بحق الشعب الكردي, ودعوا أحزاب المجلس الوطني إلى تفضيل مصالح الشعب الكردي على المصالح الحزبية والشخصية. (مرفق الصور والفيديو).

-قال قائد المجلس العسكري السرياني آداي ربو: إن القوات الروسية وقوات النظام السوري لا تتصدى للهجمات التي تتعرض لها من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، رغم تكرار الهجمات، وأشار إلى أن وجود هذه القوات في المنطقة هو وجود شكلي. (مرفق الصور والفيديو).

-أوضح أحد المُهجّرين قسراً من سري كانيه، أن هدف الهجوم التركي هو "إبادة شعوب المنطقة"، وقال: "لم ولن نتخلى عن أرضنا للاحتلال التركي، سنقاوم حتى تحرير كافة الأراضي السورية ".(مرفق الصور والفيديو).

سياسة

-ربط الأمين العام لحزب التغيير والنهضة السورية مصطفى قلعة جي المعارك الجارية في إدلب باتفاق مسبق جرى برعاية إسرائيلية، وفيه تمت إعادة رسم خرائط السيطرة على الطريقين M4وM5. (مرفق الصور).

-لفت رئيس فرع التحالف الوطني الديمقراطي السوري في الطبقة، سلام حسين، أن اتحاد الشعوب الأصيلة في سوريا هو السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال التركي ووضع حدّ لأطماعها الاستعمارية في المنطقة. (مرفق الصور والفيديو).

-قال عضو لجنة العلاقات الدبلوماسية للإدارة الذاتية في أوروبا أحمد شيخو إن تركيا تسعى من خلال دعم المتطرفين إلى تحقيق أحلام وأطماع ترمي إلى إنشاء أضلع لها في المنطقة، لافتا إلى أن زيارة ميركل إلى أردوغان همشت مؤتمر برلين حول ليبيا وكل ما تمخض عنه. (مرفق الصور والفيديو).

المرأة

يعقد مؤتمر ستار اليوم اجتماعه السنوي في بلدة رميلان بمقاطعة قامشلو، الساعة 09:00(مرفق الصور والفيديو).

الثقافة والفن

-تستمر فعليات مهرجان ميتان المسرحي في يومه التاسع على خشبة مسرح جياي كرمينج التي تنظمها هيئة الثقافة والفن وذلك في الساعة 15:00 (مرفق الصور والفيديو).

-مخرجان شابان برزا خلال مهرجان ميتان المسرحي الرابع في إخراج مسرحية لاقت استحسان الجمهور، المخرجان الشابان أكدا أن الخوض في تجربة الإخراج كانت مهمة صعبة، لكن العزم والمثابرة ساهما في نجاح تجربتهما. (مرفق الصور والفيديو).

-أشار محمد عزّو مُدير متحف الرّقة إلى ضرورة إعادة ترميم آثار الرّقة الّتي تُواجه خطرَ الاندثار, مبيّناً أنّ اللّجنة اقتربت من إنهاء المرحلة الثّانية لترميم متحف المدينة. (مرفق الصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-تستمر انتهاكات الاحتلال التركي والجماعات المرتزقة التابعين لها بحق المدنيين في مقاطعة عفرين المحتلة, ما يجبر المزيد من الأهالي على النزوح باتجاه المناطق المحررة في مقاطعة الشهباء. (مرفق الصور والفيديو).

-قدمت لجنة التربية في ناحية عين عيسى مساعدات إلى مخيم يأوي مهجرين من مقاطعة تل أبيض المحتلة، لكن انعدام أساسيات التدريس مثل الألواح المدرسية والقرطاسية دفع الكثير من الطلبة للتوقف عن ارتياد الغرف المخصصة للتدريس. (مرفق الصور والفيديو).

ANHA