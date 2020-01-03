مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 3-1-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-شجب مواطنون العزلة المشددة التي تفرضها الدولة التركية على القائد عبد أوجلان، واعتبروا العزلة سياسة متعمدة تهدف لعرقلة أي حل لأزمات منطقة الشرق الأوسط.

سياسة

-أوضحت عضوة منسقية مؤتمر ستار، هدية يوسف أنهم يسعون للوصول إلى تفاهمات استراتيجية مع دمشق للحلول دون تقسيم سوريا، محذرة في الوقت ذاته من نوايا تركيا في ضم المناطق المحتلة إلى حدودها السياسية.

-شجب مُثقّفون وساسة ووجهاء عشائر من عفرين جرائم الاحتلال التّركيّ ومساعي التّغيير الدّيمغرافيّ، وطالبوا المنظّمات والهيئات الأمميّة بتحمّل مسؤولياتها إزاء "جرائم الحرب الّتي ترتكب بحقّ شعوب المنطقة.

-قالت عضو مكتب العلاقات بمجلس سوريّا الدّيمقراطيّة في مدينة حلب فاطمة حسينو إنّ حلّ الأزمة السّوريّة يكمن في الحوار السّوريّ - السّوريّ ضمن الأراضي السّوريّة وبمشاركة كافّة المكوّنات "للمضي نحو بناء سوريّا ديمقراطيّة تخدم مصالح كافّة السّوريّين."

-لفت الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة طلعت يونس، إلى أن الدولة التركية تمارس سياسة تغيير التركيبة السكانية بحق جميع المكونات في المناطق التي احتلتها من سوريا.

العالم

-أكّدَ الكاتبُ والمحلّل السّياسيّ المصريّ أسامة العنيزي أنّ أحد أهمّ الأهداف للمعركة الّتي يقودها أردوغان انطلاقاً من ليبيا هو إعادة حكم الإخوان إلى مصر, ورأى بأنّ تركيا لن تدفع بجنود أتراك بل مستشارين, أماّ الجنود فهم مرتزقة القاعدة وداعش والنّصرة والإخوان بعد تفريغهم من إدلب.

ملف

-تقع إدلب شمال غرب سوريا، تتوسّط محافظات حلب وحماه واللّاذقية، بعد أن احتلّ المجموعات المرتزقة مدينة إدلب تحوّلت إلى عقدة سوريا الكأداء.

الشبيبة

ـ يُدلي مجلس الشبيبة الكُرد ببيان للرأي العام، بصدد وحدة الصف الكردي، وذلك في حديقة القراءة بمدينة قامشلو، الساعة الـ 14.00. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-أكّد مسؤولون في بلدية الشّعب في كركي لكي أنّ البلدية تمكّنت خلال العام المنصرم من إنجاز نسبة 85 % من الخطّة السّنويّة المطروحة، وأوعزوا سبب عدم تنفيذ كامل الخطّة إلى نقص الآليّات وزيادة التّكاليف.

-أنهت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة أعمال توسيع مخيم المحمودلي، بعد توافد مئات العائلات المُهجّرة، وطالبت إدارة المخيم المنظمات الدولية القيام بواجبها الإنساني مع قرب نفاذ المواد الإغاثية.

ANHA