مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 29-2-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-متابعة كافة الفعاليات والتظاهرات والاعتصامات التي ستشهدها مناطق روج آفا وشمال وشرق سوريا المطالبة بالكشف عن وضع القائد أوجلان بعد الحرائق التي اندلعت في امرالي. (مرفق بالصور والفيديو).

-يستذكر أهالي مدينة الحسكة شهداء شهر شباط وذلك ضمن مراسم تقام في مركز الثقافة والفن بالحسكة، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

ـ يُشيع أهالي مدينة قامشلو جثمان المقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، أنس أحمد سلامة، الاسم الحركي شيرو قامشلو، إلى مثواه الاخير في مزار الشهيد دليل ساروخان، الساعة الـ 14.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-طالب اهالي ناحية الدرباسية منظمة حقوق الانسان بالكشف عن الوضع الصحي للقائد عبد الله اوجلان بعد نشوب حريق في جزيرة إيمرالي، واكدوا انهم سيواصلون النضال والمقاومة حتى معرفة وضع القائد. (مرفق بالصور والفيديو).

-أفاد عضوا وجهاء العشائر في مقاطعتي عفرين والشّهباء بأنّ المؤامرة الّتي حصلت ضدّ قائد الشّعب الكرديّ عبد الله أوجلان هي استهداف لحقوق وحرّيّات الملايين من مناصريه. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-انتقد رئيس حزب الخضر الكردستاني، لقمان أحمي، سياسات المجلس الوطني الكردي (ENKS) من قضية وحدة الصف الكردي، وأكد أن ENKS يتهرب من الوحدة الكردية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-هنأ كل من إبراهيم القفطان وفراس رمضان حلول الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، وأكدا على أن الـ 8 من آذار أصبح شعلة لدور المرأة في المسار الديمقراطي والسياسي. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-أوضح الرئيس المشترك للجنة المحروقات في مدينة الحسكة، أنه لتجاوز أزمة المحروقات في مدينة الحسكة أصدرت المديرية قراراً بتحديد كمية توزيع المازوت على اللجان، مضيفاً إنهم ينظمون توزيع المادة على أصحاب المولدات, الكازيات والمواطنين. (مرفق بالصور والفيديو).

-تحاول مديرية الزراعة التابعة لهيئة الاقتصاد في إقليم الفرات تقليص ارتفاع أسعار الخضراوات, وذلك بإنتاج الخضار الشتوية من خلال البيوت البلاستيكية. (مرفق بالصور والفيديو).

انتشرت في الآونة الأخيرة قطعان الخنازير البرية في الأرضي الزراعية في محيط قرية عين ديوار في منطقة ديرك، مما أثار مخاوف الأهالي، وبشكل خاص المزارعين، نظراً للضرر الذي تلحقه بالمزروعات. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA