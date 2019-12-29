مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 29-12-2019

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يُقدم أبناء مدينة قامشلو واجب العزاء لذوي الشهداء دليلة آرارات، وباران قامشلو، وجودي ميليتان، الذين استشهدوا في مقاومة الكرامة، في الخيمة المنصوبة امام مزار الشهيد دليل ساروخان. الساعة الـ 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

- دعماً ومساندةً لمهجري سري كانيه، وكري سبي تنظم هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة وحركة الثقافة والفن حفلاً في صالة كرم في ناحية عامودا، تحت شعار "الثقافة والفن من أجل المقاومة والصمود"، الساعة الـ 15.00. (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظم حزب الاتحاد الديمقراطي تظاهرة في مدينة كوباني تبدأ من ساحة المرأة الحرة وذلك في تمام الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- يشيع أهالي الرقة جثمان الشهيدين جمال محمد وعمال عبد اللطيف، إلى مزار الشهداء في قرية الحكومية شمال مدينة الرقة. الساعة 13.00. (مرفق بالفيديو والصور).

- تعقد لجنة البلديات في الإدارة المدنية في مدينة منبج وريفها اجتماعها السنوي، في قاعة المجلس التشريعي، الساعة 10.00. (مرفق بالفيديو والصور).

- اجتماع سنوي للجنة البلديات في قاعة المجلس التشريعي الساعة 10 صباحاً.

- يعقد مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية في حلب ندوة الحوارية ا حول آخر المستجدات السياسية، وذلك في قاعة اجتماعات مجلس حي الشيخ مقصود القسم الشرقي. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال مهجرون إن مرتزقة ما يسمى بالجيش الوطني السوري سرقوا منازلهم أمام أعينهم وفخخوا المنازل وفجروها وهو ذات الأسلوب الذي اتبعه داعش في عدد المناطق التي احتلها. (مرفق بالفيديو والصور).

السياسة

- قال نائب القائد العام لجيش الثوار أحمد السلطان، المُكنّى بأبي عراج: إن ما تشهده إدلب ناتج عن اتفاقيات جرت خلال اجتماع أستانا بتواطؤ تركي، ورأى أن تركيا تخطط لتفريغ المنطقة من سكانها، إضافة إلى المسلحين ونقلهم للقتال في ليبيا. (مرفق بالفيديو والصور).

-قال السّياسيّ إدريس أحمد إنّ ثورة روج آفا وتضحيات الشّعب والمقاتلين هيّأت فرصة كبيرة لوحدة الصّفّ الكرديّ، ودعا جميع الأطراف للعمل من أجل مصلحة الشّعب وحمايته من الإبادة. (مرفق بالفيديو والصور).

المجتمع والحياة

- يزداد وضع المهجرين في مخيم واشوكاني الواقع غربي مركز مدينة الحسكة بـ12 كم سوءاً يوماً بعد يوم مع اشتداد البرد وازدياد معدلات هطول الأمطار وغياب المنظمات الدولية، ورغم ذلك فإن إصرار المقاومة موجود لديهم حتى إخراج الاحتلال ومرتزقته من المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور).

- تمكنت بلدية الشعب في منبج من إنجاز العديد من المشاريع الخدمية الهامة، خلال عام 2019, إضافة إلى مشاريع ما تزال قيد الإنجاز، وتخطط لمشاريع مستقبلية لتنفيذها خلال العام المقبل. (مرفق بالفيديو والصور).

- ما تزال عجلة التعليم متوقفة في المناطق التي احتلتها تركيا، شمال سوريا خلال هجومها الأخير، إذ يقدر عدد المدارس التي أغلقت أبوابها أمام الطلبة الذين هُجّر معظمهم 810 مدرسة.

العالم

- باتت الساحة في كل من إدلب وليبيا مرتبطة ورهينة للتفاهمات الروسية التركية, فيما تحدثت مصادر بأن أردوغان أمر بنقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا, في حين أعلن الرئيس العراقي برهم صالح أنه يفضل الاستقالة على تجاهل طلبات المحتجين.

المرأة

- قالت عضوة الهيئة الرئاسية لحركة المجتمع الديمقراطي بأن قوة المرأة في ثورة شمال وشرق سوريا أثّرت بالعالم أجمع، وأصبحت منارة يلتف حولها كل التواقين للحرية. (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA