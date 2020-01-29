مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 29-1-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-تصدر الإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة عفرين بياناً بخصوص الذكرى السنوية السادسة لتأسيس الإدارة الذاتية لمقاطعة عفرين وذلك في مخيم برخدان في مقاطعة الشهباء، الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

-قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لإقليم عفرين بكر علو أن أهالي عفرين أدركوا حقيقة مساعي وأهداف الاحتلال، ولذلك أصروا على البقاء والصمود في الشهباء رغم المعاناة والحصار. وأكد أن الإدارة الذاتية قائمة على رأس عملها في خدمة أهالي عفرين المهجرين. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-مدينة سريه كانيه، المعروفة تاريخياً بأرض الميتانيين، مضى 3 أشهر على احتلالها من قبل تركيا ومرتزقتها، المدينة التي عُرفت بتاريخها وتراثها العريق، باتت اليوم مرتعاً لكافة صنوف الوحشية والانتهاكات، والجرائم ضد الإنسانية، والتهجير والتغيير الديمغرافي. (مرفق بالصور).

سياسة

-دعت إلهام أحمد الأطراف السياسية السورية إلى التمهيد للوصول إلى إطار عام يتفق عليه جميع السوريين, وسدّ الطريق أمام التدخلات الخارجية. (مرفق بالصور والفيديو).

-أشار عدد من السّياسيّين في مدينة حلب إلى أنّ هجمات مرتزقة الاحتلال التّركيّ في الآونة الأخيرة على مدينة حلب ما هي إلّا تجديد لأحلام العثمانيّين، داعين القوى الوطنية في سوريّا أن تتكاتف لاسترداد المناطق المحتلّة، مشدّدين على ضرورة الوصول إلى حلّ يرضي كافة الشّعب السوريّ. (مرفق بالصور والفيديو).

-استنكر شيوخ ووجهاء قبيلة الجبور سياسات الدولة التركية، وزجّها شباب سوريا في قتال غير شرعي في ليبيا، مؤكدين أنها ممارسات خارجة عن الأصول والأعراف الدولية والعربية. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح مثقفون من مدينة حلب أن تركيا وعبر سياساتها تعمل على إفشال مشروع تحقيق وحدة الصف الكردي, لأن الوحدة الكردية تُعيق مشاريعها التوسعية والاحتلالية في المنطقة، مؤكدين أن وحدة الصف الكردي هي الضمان لحماية وحل القضية الكردية.

العالم

-يقدر مراقبون أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر، تأتي في سياق محاولته للاستفادة سياسياً من نفوذ بلاده الاقتصادي في الجزائر على مستويين، الأول: تحصيل دعم جزائري للدور التركي في ليبيا، والمستوى الآخر: التوغل في القارة الإفريقية اقتصادياً مستخدماً الجزائر كورقة مرور. (مرفق بالصور).

المرأة

-تعرضت 30 امرأة في سري كانيه للاعتداء الجنسي منذ أن احتلت تركيا ومرتزقتها المدينة. (مرفق بالصور).

الثقافة والفن

-يواصل مهرجان ميتان المسرحي في موسمه الرابع فعالياته على خشبة مسرح جياي كرمينج في ناحية الأحداث في يومه الرابع على التوالي، الساعة 15:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد الوافدين من إقليم الجزيرة وأعضاء من إقليم عفرين، المشاركين في مهرجان ميتان المسرحي في موسمه الرابع، أن أجواء المهرجان تؤكد ارتباط أهالي عفرين المُهجّرين قسراً، بتاريخهم وحضارتهم، والإصرار على الصمود حتى العودة إلى ديارهم. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-محمد عمره 7 أعوام ورغد تكبره بعامين حالهم كحال جميع الأطفال الذين حُرموا من طفولتهم في ظل حكم مرتزقة داعش لمدينة منبج 2014، وكانوا شاهدين على مقتل والدتهما. (مرفق بالصور والفيديو).

-تستعد لجنة الصحة في الناحية بالتعاون مع هيئة الصحة للبدء في إعادة تأهيل مشفى الشدادي الكبير، وذلك لتطوير الواقع الصحي في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA