مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 28-2-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-متابعة كافة الفعاليات والتظاهرات والاعتصامات التي ستشهدها مناطق روج آفا وشمال وشرق سوريا المطالبة بالكشف عن وضع القائد أوجلان بعد الحرائق التي اندلعت في امرالي. (مرفق بالصور والفيديو).

-ينظم مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الشهباء مراسم عزاء لشهداء مجزرة أقيبة والشهيد دلشير كفر ناصح، وذلك في قرية كفر ناصح في تمام الساعة 13:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-طالب أهالي مقاطعة كوباني السلطات التركية بالكشف عن صحة القائد أوجلان والسماح لمحاميه بعقد لقاءات معه وذلك على خلفية اندلاع حريق في جزيرة إيمرالي حيث يسجن أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

-سُمي كذلك نسبة إلى المجازر التي ارتُكبت فيه على يد الدولة العثمانية، ثم دُمرت الكنيسة على يد مرتزقة داعش المدعومين من أحفاد العثمانيين، لتظل شاهدة على ما تفعله تركيا ومرتزقتها إلى وقتنا الحاضر. (مرفق بالصور والفيديو).

-استنكر أهالي مدينة حلب هجمات الاحتلال التّركيّ واستمراره في ارتكاب المجازر بحق أهالي عفرين المدنيّين النازحين في مناطق الشّهباء وناحية شيراوا، مؤكّدين أنّ أهالي عفرين سيستمرّون في مقاومتهم، مناشدين المؤسّسات المعنيّة للحدّ من جرائم الاحتلال التّركيّ. (مرفق بالصور والفيديو).

-يقول النازح من محافظة إدلب أحمد سليمان أن الشعب الأعزل هو من يدفع فاتورة الحرب، ورغم أنه وصل إلى بر الأمان في مناطق الإدارة الذاتية إلا أن قلبه ما يزال مفجوعاً بفقدان ابنه في قصف للنظام السوري استهدف قريته. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أكّد الباحث والصّحفيّ المصريّ محسن عوض الله أنّ التّخلّص من الزّعماء المناوئين كأوجلان سمة من سمات طواغيت الشّرق الأوسط, وأشار إلى أنّ تهديد حياة أوجلان سيعصف باستقرار ومستقبل تركيّا, مطالباً بوقفة تحمي هذا الرّجل الّذي يحمل أفكاراً تنهي مأساة الشّرق الأوسط.

المجتمع والحياة

بدأت الصهاريج التي سحبتها قوات سوريا الديمقراطية من مراكزها، عملها في توزيع المياه على أهالي مدينة الحسكة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA