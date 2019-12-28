مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 28-12-2019

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

ـ يُدلي مركز الفرات للدارسات عبر مؤتمر صحفي عن نتائج استبيانه الثالث الخاص بالوضع التعليمي في شمال وشرق سوريا، في مقره بمدينة قامشلو، الساعة الـ 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ يشيع أهالي مدينة قامشلو جثامين 3 مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة إلى مثواهم الأخير، وذلك في مزار الشهيد دليل ساروخان في حي العنترية بمدينة قامشلو، الساعة 14:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-كان للمقاتل دجوار طيب دوراً طليعياً في مقاومة الكرامة، ولم يقبل هجمات الاحتلال على أرضٍ أنجبت أحراراً، لم يستسلم رغم إصابته لخمس مرات متتالية في جبهات مُتفرقة. خاطب والدته قبل المعركة الأخيرة: "أمي.. لن أقبل بأن يحتل العدو أرضي".(مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-شهد العام 2019 حراكاً واسعاً للمرأة في شمال وشرق سوريا بهدف تنظيم نفسها، ونجحت في إنشاء تنظيمات جديدة تُعبّر عن إرادتها, كما دفعت المرأة ثمن نجاحها هذا العام، حيث ارتُكب بحقها انتهاكات من قبل تركيا ومرتزقتها بهدف إرهابها. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-يقيم مجلس سوريا الديمقراطية ندوة حوارية في حلب حول أخر المستجدات السياسية في قاعة اجتماعاتها الساعة 14:00. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ يعقد حزب سوريا المستقبل اجتماعاً موسعاً المركز الثقافي في ناحية تل حميس تحت عنوان (التهجير والتهجير القسري)، الساعة الـ 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال الكاتب والباحث السياسي الكردي آزاد آرارات بأنه يتوجب "على الأحزاب الكردية ترك مصالحها الضيقة والتحالف معاً، للحفاظ على المكتسبات التي حُقّقت في شمال شرق سوريا، وللوقوف في وجه التهديدات التركية وردعها".(مرفق بالصور والفيديو).

-أكد المعارض السوري أكثم نعيسة أن نقل مرتزقة تركيا من إدلب سيغير المعادلة لصالح روسيا والنظام, وأشار إلى أن تركيا لا تريد أن تخرج من المُولد بلا نفط, ورأى بأن تدخّل تركيا في ليبيا، ما هي إلا واحدة من الحماقات الأردوغانية التي ستجلب المزيد من الكوارث إلى المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-أكد الباحث السياسي التونسي حسان القبي أن أردوغان ذهب إلى تونس، بهدف استخدام حدودها البرية لدعم عملياته في ليبيا. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-سعت وراء حلمها لتصبح فنانة تشكيلية، وتجسد أفكارها في لوحاتها الفنية التي ترسمها ، المستوحاة من إلهامها، ورغبتها في إظهار طابع المرأة الخاص بها. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يُقدم فرع منظمة الهلال الأحمر الكردي في مقاطعة الشهباء العلاج يومياً لأكثر من 700 شخص مهجر من عفرين، فيما ذكرت إدارية في الطاقم الطبي أن نسبة الأمراض لهذا العام ازدادت 15% عن العام الماضي 2018. (مرفق بالصور والفيديو).

-يسعى القائمون على مشفى القلب والعين في مدينة قامشلو، المُجهّز بمعدات طبية متطورة، لتوفير العناية الطبية لكافة أبناء المنطقة، فيما يحتاج قسم العين لأطباء مختصين للعمل ضمن القسم المُجهّز بشكل كامل. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA