مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 28-1-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-استنكر عدد من مثقفين من مقاطعة كوباني العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان, وقالوا بأن العزلة التي تفرضها السلطات التركية هدفها إجهاض المشروع الديمقراطي. (مرفق بالصور والفيديو).

-كشفت لجنة الزّراعة في مجلس قرية آقيبة في ناحية شيراوا إحصائيّة عامين من انتهاكات مرتزقة جيش الاحتلال التّركيّ بحق قرى شيراوا، كحرق آلاف الأشجار ومئات الهكتارات من المحاصيل الزراعية، ونهب الممتلكات. (مرفق بالصور والفيديو).

-أشار افرام إسحاق إلى أن العقد الاجتماعي الذي أعلن في مناطق شمال وشرق سوريا يتبناه كافة المكونات، وحافظ على حقوقهم الثقافية، والقومية واللغوية، وشكل تلاحماً قوياً بين لمكونات، ونوه إلى أنه مكونات المنطقة بوحدتهم تمكنوا من حماية المنطقة وتعزيز المفهوم الوطني. (مرفق بالصور والفيديو).

-يتوافد أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء إلى خيمة عزاء الشهيدين دليشير عفرين وإيرش عفرين الذين استشهدا في مقاومة العصر بالمرحلة الثانية وذلك في ناحية الاحداث في تمام الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-مرّت 3 أشهر منذ احتلال تركيّا لمدينة كري سبي، ومنذ ذلك الوقت تحوّلت شؤون وأوضاع المدينة والمدنيّين رأساً على عقب، مدنيّون باقون تحت رحمة الاحتلال يشتكون من الانتهاكات وعشائر عربية تنتفض بوجهه، فيما يطالب المُهجّرون خروج الاحتلال وعودتهم إلى مدينتهم. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-انتقدت رئيسة الهيئة التنفيذية بمجلس سوريا الديمقراطية ، إلهام أحمد، مماطلة روسيا في الوساطة بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والنظام السوري، ودعت روسيا لاتخاذ موقف محايد من الطرفين وعدم الانحياز إلى النظام. (مرفق بالصور والفيديو).

-قالت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي هيفين اسماعيل: إن بدء تركيا ببناء جدار إسمنتي غرب المقاطعة يكشف كذب ادّعاءات أردوغان بإنشاء "منطقة آمنة" كما يسميها، ويؤكد بأن حقيقة نوايا تركيا هي اقتطاع المزيد من الأراضي السورية تمهيداً لضمّها إلى تركيا".(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-رأى الباحث والكاتب السوري أحمد الدرزي أن العملية العسكرية لقوات النظام في ريف حلب وإدلب هي لتثبيت اتفاقيات سوتشي بالقوة، ودفع تركيا لتقديم المزيد من التنازلات, وأشار إلى أن روسيا فشلت في استيعاب تركيا وإخراجها من حلف الناتو. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-افتتحت إدارة المرأة في منطقة الحمرات منذ اسبوعين دورة لتعليم مهنة الخياطة ضمت 20 امرأة سعياً لدعم النساء في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-تستمر فعليات مهرجان ميتان المسرحي في يومه الثالث على خشبة مسرح جياي كرمينج التي تنظمها هيئة الثقافة والفن وذلك في الساعة 15:00 (مرفق الصور والفيديو).

تعرض لجنة الثقافة والفن في منبج عرضاً مسرحياً بعنوان لا للمخدرات، بالتزامن مع تخريج دورة ممثلين مسرحيين وغناء وعزف ناي، الساعة 12:00(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-أجّر مكتب الأملاك العامة التابع للجنة الزراعة والري في الرقة /25200/ دونم من الأراضي المخصصة للزراعة للأهالي بغية الاستفادة منها خلال العام الزراعي 2019-2020 مع مراعاة الحفاظ على المساحات المخصصة للرعي. (مرفق بالصور والفيديو).

-طالب مُهجّرون قسراً في مراكز الإيواء المنظمات الدولية والإنسانية بالمساعدة في معالجة أبنائهم المعاقين، وتقديم يد العون لهم. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA