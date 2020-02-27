مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 27-2-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يشيع أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء جثمان شهداء مجزرة أقيبة إلى مثواهم الأخير في مزار الشهداء بناحية فافين وذلك في تمام الساعة، 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-يستذكر أهالي مقاطعة كوباني شهداء شهر شباط وذلك خلال مراسم تقام في مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني وذلك في الساعة 17:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-يعقد مجلس حزب سوريا المستقبل لمدينة كوباني مؤتمره الأول في مركز باقي خدو للثقافة والفن وذلك في الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-تشهد ناحية تل حميس تطوراً ملحوظاً في كافة جوانب الحياة، وذلك بعد مرور 5 أعوام على تحريرها على يد وحدات حماية الشعب والمرأة، فيما بيّن الأهالي أنهم ينعمون بالأمن والأمان والاستقرار بفضل من خلصهم من ظلم مرتزقة داعش. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال مقاتلون في وحدات حماية الشعب شاركوا في حملة تل حميس: إن الناحية تحولت إلى حديقة زهور عقب تحريرها من مرتزقة داعش. (مرفق بالصور والفيديو).

-وصف عدد من مُهجّري مدينة عفرين عمليات التغيير الديمغرافي التي تحصل في المدينة بـ "وصمة عار على جبين الإنسانية"، كما أكدوا إصرارهم على التمسك بالعودة واستعادة أراضيهم من المحتلين. (مرفق بالصور والفيديو).

-قالت الرئيسة المشتركة للهلال الأحمر الكردي لمقاطعة عفرين أنجيلا رشو إن مجزرة قرية آقيبة جريمة فظيعة بحق الإنسانية، مشيرة إلى أنهم كفريق الهلال الأحمر في حالة استنفار دائم للوصول بأقصى سرعة إلى أماكن القصف وإنقاذ الجرحى. (مرفق بالصور والفيديو).

-يواصل جيش الاحتلال التركي قصف الأهداف المدنية في ريف مقاطعة تل أبيض المحتلة مسبباً المزيد من موجات التهجير. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-استنكرت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي لإقليم عفرين المجزرة التي ارتكبها الجيش التركي ومرتزقته في قرية آقيبة، وناشدت المجتمع الدولي للتدخل ووضع حد لانتهاكات جيش الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

-حثّ أهالي مدينة الحسكة على وحدة الصف الكردي والتغلب على الذهنية السلطوية والمصالح الحزبية التي تعيق تقدم الأحزاب السياسة الكردية في حل قضيتهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد وجهاء عشائر كردية من مقاطعة كوباني أن السبب الأساسي من وراء اعتقال الدولة التركية للقائد عبدالله اوجلان وفرض العزلة عليه هو عدم تقبلها لفكره الديمقراطي الذي يدعو إلى احلال السلام والمساواة في الشرق الأوسط. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-يعقد حزب سوريا المستقبل فرع الرقة المنتدى الأول لعوائل بنات ونساء الرقة، وذلك في صالة تاج، الساعة 14:00(مرفق بالصور والفيديو).

-عانت من الظلم والجوع تحت القصف المتكرر في مدينتها، وتعرضت للسجن مع عائلتها على يد مرتزقة الاحتلال التركي، وتقول: "في قرانا ومدينتنا لا مجال للعيش"، وتؤكد أنهم وجدوا الأمان والاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-قسوة الظروف في المخيم لم تستطع تغييب البسمة عن وجوه الأطفال، فهي لا تفارقهم، وتجمعت أمانيهم بالعودة إلى منازلهم, هذه المشاهد القاسية والجميلة في مخيم واشوكاني تثبت للعالم أجمع أن قسوة الحرب لم تقتل براءة الطفولة. (مرفق بالصور والفيديو).

-أنهت بلدية الشعب في بلدة تل شاير العمل في بناء جسرين يساهمان في ربط أكثر من 50 ألف نسمة مع ناحية الشدادي ومدينة الحسكة، وتعمل على تنظيم سوق الدشيشة الرئيسي. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA