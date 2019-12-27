مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 27-12-2019

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يتوافد أهالي ديرك إلى خيمة واجب العزاء للشهيد سيبان عفرين المنصوبة في مركز الشهيد باور للشبيبة لتقديم واجب العزاء لذويه، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-توجه المجموعات المرتزقة التابعة لجيش الاحتلال التركي تهم مختلفة للمهجرين الراغبين بالعودة إلى مناطقهم لمنعهم من العودة في إطار سياسة منهجية لتغيير التركيبة السكانية تتبعها دولة الاحتلال التركي في المناطق المحتلة. (مرفق بالصور والفيديو).

-دعا شيخ عشيرة البني عصيد في منبج، شعب شمال وشرق سوريا للتكاتف في وجه الاحتلال التركي ومحاولاته الرامية إلى خلق الفتن بين مكوان الشعب السوري. (مرفق بالصور والفيديو).

-تقيم أكاديمية المجتمع الديمقراطي مسابقة ثقافية عن تاريخ كردستان يشارك فيها أعضاء المؤسسات بمقاطعة كوباني وذلك في الساعة 17:00 في مركز باقي خدو للثقافة والفن(مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-شهدت سنة 2019، في روج آفا وشمال شرق سوريا عموماً، مرحلة نضال مليئة بالانتصارات والمقاومة في وجه داعش والاحتلال التركي ومرتزقته، إلى جانب جولات دبلوماسية كثيفة ومهمة في الداخل والخارج تكللت بالتعريف بالمشروع الوطني، لشعوب المنطقة وللعالم، ترافقت بمحاولات تغيير ذهنية النظام السوري في سبيل الوصول إلى حل سلمي يكفل ضمان حماية حقوق كافة المكوّنات السورية وحماية سيادة الأراضي السورية وشعبها. (مرفق بالصور).

سياسة

-أكًد سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) نصرالدين ابراهيم بأنه: "من الواجب علينا جميعاً العمل من أجل المصلحة الكردية، وبوحدة مواقفنا في هذه المرحلة سنكون أكثر قوة وعزّيمة ضد جميع الهجمات التي تستهدف إرادتنا".(مرفق بالصور والفيديو).

-أكّد رئيس عشيرة البني سبعة أنهم ملتزمون بالدفاع عن أرضهم وضم أبناءهم لصفوف قوات سوريا الديمقراطية، موضحاً: "لن نقبل بالألاعيب التي تدار من قبل النظام وغيره، نحن العشائر العربية متكاتفين مع قوات سوريا الديمقراطية لأنهم أبناؤنا".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-اعتبرت نساء سريان الهجوم التركي المتواصل على مناطق شمال وشرق سوريا امتداداً للمجازر التي ارتكبتها الدولة العثمانية بحق الأرمن إبان الحرب العالمية الأولى. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-بعد نحو عامين من احتلال تركيا لمقاطعة عفرين وتهجير سكانها، لاتزال تلك المأساة عالقة في ذاكرة المُهجّرين الذين قادهم مصيرهم إلى مقاطعة الشهباء، الطفلة روشن كانت من بين المُهجّرين الذين وجدوا في الرسم وسيلة للتعبير عن المعاناة وتوثيقها. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

-أكدت شابات بأن التصدي لهجمات الاحتلال التركي، لا يقتصر بالعمل العسكري فقط، و إنما الانضمام إلى الأكاديميات العلمية أيضاً، لمعرفة كيفية الحفاظ على تراثهم وثقافتهم ولغتهم، وعبّرن عن ثقتهن بقوات سوريا الديمقراطية لأنها، القوة الوحيدة التي تقوم بحمايتهن. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-شلّت رصاصة تركيّا جسد الطّفل عبد الله برزان الصّغير، وأبقته طريحاً على الفراش، وتحاول عائلته جاهداً لعلاجه إلّا أنّ الوضع المادّيّ للعائلة وقف عائقاً أمام علاجه، وتوضّح والدته هناء محمّد: "كما ترون هذا هو حال عبد الله، إنّه طريح الفراش منذ سنة وثلاثة أشهر".(مرفق بالصور والفيديو).

-بدأتْ بلديّة الشّعب في مقاطعة كوباني بأعمال تأهيل 4 مستديرات "دوارات" وسط أحياء المدينة، مع حلول فصل الشّتاء هذا العام، بالإضافة الى أعمال خدميّة أخرى ومشاريع تعديليّة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA