مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 27-1-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يشيع مجلس عوائل الشهداء جثماني الشهيدين إيريش عفرين الاسم الحقيقي صلاح محمد قاسم ودلشير عفرين الاسم الحقيقي دلكاش ريحاوي إلى مزار شهداء مقاومة العصر في ناحية أحرص، وذلك في الساعة 13:00 (مرفق بالصور والفيديو).

ـ يستذكر مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه، شهداء شهر كانون الثاني، الذين استشهدوا أثناء نضالهم في أوقات وأماكن متفرقة، ضمن ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا، وتقام المراسم في صالة نادي السياحي شمالي الناحية الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-يحتفل أهالي مقاطعة كوباني بالذكرى السنوية الخامسة لتحرير مدينة كوباني من مرتزقة داعش والذكرى السنوية السادسة لإعلان الإدارة الذاتية فيها، وذلك في ساحة الشهيد عكيد بتمام الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-تبذل قوات النظام بدعم روسي جهودها للتقدم باتجاه معرة النعمان, حيث باتت خلال الساعات الماضية على مشارف المدينة الاستراتيجية وسط قصف جوي مكثّف, فما هي أهمية معرة النعمان؟.(مرفق بالصور والفيديو).

-غلاء الأسعار عامل جديد يزيد فصول معاناة المُهجّرين في ظل الأوضاع الإنسانية القاسية, نتيجة الحصار المطبق عليهم من قبل النظام ، وعلى الرغم من ذلك يُواصل مُهجّرو مقاطعة عفرين كفاحهم ومقاومتهم من أجل العودة إلى عفرين المحتلة. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-اعتبر الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لإقليم الفرات محمد شاهين، أن النظام المركزي أصبح غير مرغوبٍ به في الشرق الأوسط، وأكد أن نظام الإدارة الذاتية حلٌ للصراعات المذهبية، والقومية في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أشادت رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، بالمبادرة التي أطلقها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية لتوحيد الصف الكردي واعتبرت استجابة جزء من المجلس الوطني الكردي للمبادرة أمراً إيجابياً. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

-النظام يعزز قواته باتجاه مناطق (خفض التصعيد) ويمهد لمعركة, تركيا تهدد بمهاجمة شمال وشرق سوريا مجدداً، وتبلغ المرتزقة في إدلب بأنهم يجب أن يعتمدوا على أنفسهم, غموض في الموقف الأمريكي, كل ذلك جرى بعد أحداث مهمة كان أبرزها لقاء بين بوتين وأردوغان, فهل هناك صفقة جديدة. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-يواصل مهرجان ميتان في موسمه الرابع فعالياته في اليوم الثاني على التوالي في صالة جياي كرمينج بناحية الأحداث في مقاطعة الشهباء، الساعة 15:00 (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-تزداد معاناة المُهجّر صبحي بسبب مرض ابنته الرضيعة التي تحتاج إلى إجراء عملية في القلب، وهو لا يملك ثمن إجراء العملية، ورغم المعاناة يؤكد صبحي استمرار المقاومة حتى إخراج المرتزقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-تواصل مديرية السجل المدني ’’النفوس’’ في الرقة منح المواطنين بطاقات التعريف، حيث أصدرت منذ تأسيسها ما يقارب الـ 50 ألف بطاقة معظمها للنازحين من خارج مناطق شمال وشرق سورية. (مرفق بالصور والفيديو).

-عوّضت شركة تطوير المجتمع الزراعي في الطبقة، المزارعين الذين احترقت محاصيلهم الزراعية خلال الموسم المنصرم. (مرفق بالصور والفيديو).

-بدأت بلدية الشعب في مدينة كوباني قبل أيام العمل على مشروع لتمديد شبكات الصرف الصحي في حي كوباني الجديد، وذلك بطول 7000 متر، إذ تعتبر مشكلة انعدام هذه الشبكة إحدى أكبر المشاكل التي يعاني منها سكان هذا الحي. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA