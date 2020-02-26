مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 26-2-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يقام اليوم مراسم استذكار لشهداء شهر شباط الذين استشهدوا في أوقات وأماكن مختلفة، وتقام المراسم في مركز دجلة للثقافة والفن بمدينة ديرك، الساعة 10:00 (مرفق بالصور وفيديو).

سياسة

-استنكر شيوخ ووجهاء عشائر الرقة طرح الأمم المتحدة بفتح بوابة تل أبيض/كري سبي المحتلة لإدخال المساعدات عبره, مؤكدين أن هذا الطرح يؤكد رضا المجتمع الدولي عن انتهاكات وممارسات الاحتلال التركي في المناطق المُحتلة. (مرفق بالصور وفيديو).

-أكد عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا على أن اجتماع المجلس الوطني الكردي(ENKS) مع السلطات التركية أثّر سلباً الوحدة الكردية، معرباً عن استغرابه من اجتماع المجلس والوطني الكردي مع دولة تقتل الكرد. (مرفق بالصور وفيديو).

كردستان

-قال الناشط والإعلامي الإيزيدي تحسين شيخ كالو: إن إنشاء الحكومة العراقية لمخيم يأوي مرتزقة داعش بالقرب من شنكال، تعدّ خطة سياسية مدروسة لعرقلة الاستقرار في المنطقة وزيادة الخطر على الإيزيديين، منوهاً إن كافة مكونات محافظة نينوى ترفض هذا الأمر، وتعدّه تهديداً مباشراً. (مرفق بالصور وفيديو).

المرأة

-تدلي منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة بياناً إلى الرأي العام وذلك في مقر المنظمة بمدينة قامشلو، حول حالات الانتحار المتكررة للنساء التي ظهرت مؤخراً الساعة 11:00(مرفق بالصور وفيديو).

-يدلي مجلس المرأة السورية- فرع كوباني بيانا بصدد جريمة القتل التي طالت هدى العلي وابنها وذلك في الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-يواصل مؤتمر ستار عقد سلسلة اجتماعاته بخصوص يوم المرأة العالمي في مدينة كوباني وقراها (مرفق بالصور والفيديو).

-باركت نساء الدرباسية حلول يوم المرأة العالمي، وأشرن إلى "سنُحي الـ 8 من آذار هذا العام بطليعة الأم عقيدة وهفرين خلف".(مرفق بالصور وفيديو).

-تتحضر رابطة المرأة المثقفة في إقليم الجزيرة لمهرجانها الخامس للآداب وفن المرأة بمشاركة النساء المثقفات على مستوى شمال وشرق سوريا، والمقرر عرضه في الأول من آذار المقبل. (مرفق بالصور وفيديو).

المجتمع والحياة

-أكّد الإداريون في مؤسسة الزراعة والثروة الحيوانية في ديرك أن المحاصيل الزراعية هذا العام لم تتضرر جراء الصقيع، كما أكدوا على توفير مادة السماد وتوزيع ما يقارب 1200طن على المزارعين. (مرفق بالصور وفيديو).

-مع استمرار الحصار على مناطق شمال وشرق سوريا، وتراجع قيمة الليرة السورية وبالتالي ارتفاع الأسعار، تزداد أهمية تطوير قطاع الصناعات المحلية، للمساهمة في تحقيق جزء من الاكتفاء الذاتي، وتأمين فرص عمل للأهالي. (مرفق بالصور وفيديو).

ANHA