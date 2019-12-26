مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 26-12-2019

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يشيع أهالي كركي لكي وديرك جثمان الشهيد سيبان عفرين الذي استشهد جراء أزمة قلبية، إلى مزار الشهيد خبات ديرك، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

-دعت مكوّنات منطقة ديرك بإدراج ما يُسمّى "الجيش الوطنيّ السّوريّ" التّابع للاحتلال التّركيّ على لوائح الإرهاب العالميّ والّذي يُعتبر من بقايا داعش وجبهة النّصرة، الّذين شاركوا في إراقة دماء شعوب ومكوّنات سوريّا عامّةً. (مرفق بالفيديو والصور).

ملف

-شهد عام 2019 العديد من الأحداث والتقلبات السياسية التي لم تخلو من الانتهاكات بحق الشعوب وخصوصاً في الشرق الأوسط, حيث طغت حروب المصالح على المشهد العام إلى جانب انتفاض شعوب المنطقة على سلطاتها. (مرفق بالفيديو والصور).

سياسة

-رفض شيخ عشيرة السادة الطفيحين المحاولات الرامية إلى إظهار الإدارة الذاتية الديمقراطية كجهة انفصالية وقال " كعشائر عربية نلتمس أية محاولة انفصال من جانب الإدارة الذاتية".(مرفق بالفيديو والصور).

-أكّد مدير مركز كرد بلا حدود كادار بيري بأن تصريحات وليد المعلم "أن المفاوضات مع الإدارة الذاتية توقفت" هي إرضاء للجانب التركي، على خلفية اجتماعهم في موسكو. (مرفق بالفيديو والصور).

-أكّد الباحث السياسي والصحافي السوري مالك الحافظ بأن الهجمات الأخيرة على إدلب، تحدث ضمن تفاهم موسكو وأنقرة, ورأى بأنه لا يمكن حدوث صفقة في الوقت الحالي بين روسيا وتركيا في ظل وجود القوات الأميركية شرقي سوريا. (مرفق بالفيديو والصور).

-دعا ساسة ومثقفون، الأحزاب الكردية إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل توحيد الصف الكردي، لمواجهة المخاطر الوجودية، التي تُهدّد الكردي في أجزاء كردستان الأربعة. (مرفق بالفيديو والصور).

العالم

-رأى محللون وباحثون سياسيون بأن تحركات تركيا في المنطقة تأخذ سياقاً أكثر خطورة, وأكّدوا أن النظام التركي يقف على طريق السقوط، بسبب سياسته العدوانية والتدميرية في المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور).

المجتمع والحياة

-تتسبب الأمراض المزمنة التي يعاني منها عدد من المهجرين في زيادة حجم المعاناة وسط نقص في العلاجات وانعدام كامل للمساعدات الطبية من المنظمات الدولية. (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA