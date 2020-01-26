مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 26-1-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- يعلن مجلس عوائل الشهداء في ديرك سجل مقاتلة قوات الدفاع الشعبي سينم يوسف، الاسم الحركي دنيا دستان، التي استشهدت في جبال كردستان، إضافة إلى إقامة مراسم تقديم واجب العزاء لذوي الشهيدة في مركز الشهيد باور للشبيبة، الساعة 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

- يستذكر أهالي مقاطعة كوباني شهداء شهر كانون الثاني/يناير وذلك في مزار الشهيدة دجلة. الساعة 17:00 (مرفق بالصور والفيديو).

ـ تفتتح هيئة الصحة في إقليم الجزيرة مركز الرنين المغناطيسي في مدينة قامشلو، الساعة الـ 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

- ينطلق مهرجان ميتان للمسرح في موسمه الرابع وذلك على مسرح الثقافة بناحية احداث بمقاطعة الشهباء. الساعة 14:00(مرفق بالصور والفيديو).

- جُمَل القائد عبدالله أوجلان لا تزال راسخة في ذهن المواطن عبد الرحمن أرنب منذ 28 عاماً، وخاصة تلك التي تشدد على ضرورة توحيد الصف الكردي، المطلب الذي طالما ركز عليه أوجلان في جميع لقاءاته ومرافعاته. (مرفق بالصور والفيديو).

- تستمر انتهاكات وجرائم الاحتلال التركي، ومرتزقته بحق شعوب مناطق شمال وشرق سوريا من قتل, ونهب, وسلب, وتدمير للمنازل. (مرفق بالصور والفيديو).

- شهدت الآونة الأخيرة ارتفاعاً حاداً في الأسعار نتيجة انهيار قيمة الليرة السورية في سوق صرف العملات الأجنبية، إذ تضاعف سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية إلى نحو 25 ضعفاً، ما تسبّب بأزمة لدى المواطن السوري، فيما كثُرت التساؤلات حول الحلول المُجدية لمعالجة الأزمة. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- بدأت ملامح العملية العسكرية لقوات النظام وروسيا على منطقة (خفض التصعيد) تلوح في الأفق, فيما بعثت قمة برلين رسائل لجم إلى تركيا لكنها خرجت بنتائج متواضعة, في حين شهد لبنان ولادة للحكومة الجديدة بينما بقي العراق على وضعه المتوتر.

الملف

- شكّلت معركة كوباني منعطفاً تاريخياً في الحرب ضد مرتزقة داعش المدعومة من تركيا والقضاء عليها في سوريا، بالتزامن مع تعاطفٍ دولي توّجته قسد بانتصار عالمي على داعش، ما شكل نكسة تركية عملت تركيا فيما بعد للانتقام لها عبر إعلان الحرب على مناطقٍ سورية في شمال وشرق البلاد، وتهديداتها المتكررة ضد كوباني، بالتزامن مع نشر آلاف المرتزقة في سوريا، وليبيا، ودولٍ إفريقية، وأوروبية أخرى. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- تعاني عائلة النّازحة خديجة الحسين من ظروف معيشيّة غاية في الصّعوبة بعد أكثر من عامين من النّزوح تاركة خلفها منزلها وقريتها، لتسكن منزل مهدّماً في حارة البدو إحدى الأحياء الشّماليّة في مدينة الرّقة مع 8 من أفراد أسرتها. (مرفق بالصور والفيديو).

- قالت مواطنة تدمّر منزلها جراء قصف تركي على ناحية تل تمر أنها ستُعيد بناء منزلها وتواصل مقاومة الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

- شكلت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لجنة مصغّرة من مختصين اقتصاديين، وإداريين مهمتها احتواء الأزمة الاقتصادية، واتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، ووضع دراسة شاملة للرقي بالواقع الاقتصادي. (مرفق بالصور والفيديو).

- بعد أن أتمّ الطلبة المُهجّرون من مناطق شمال وشرق سوريا، تسجيل أوراقهم وإتمام مِنهاجهم في مدارس ناحية الشدادي، تستعدُ المدارس لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول. (مرفق بالصور والفيديو).

- يتخوف أهالي ناحية الدشيشة من ازياد نشاط خلايا مرتزقة داعش، وأوضحوا أن الخلايا تعمل وفق أجندات ومخططات تركية، فيما تكثف القوات الأمنية دورياتها للحفاظ على أمن المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA